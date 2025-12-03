Valiant Holding AG

Neuer Leiter Unternehmenskunden bei Valiant

Matthias Hiestand wird per 1. Juni 2026 Nachfolger von Daniel Horat als Leiter Unternehmenskunden von Valiant.

Matthias Hiestand ist seit 1997 in verschiedenen Aufgabenbereichen bei Valiant tätig, seit 2019 in leitender Funktion im Firmenkundengeschäft. Aktuell verantwortet er die Region Bern und ist seit 2024 stellvertretender Leiter Unternehmenskunden Schweiz. Er ist intern und extern sehr gut vernetzt, hat bereits in den vergangenen zwei Jahren diverse überregionale Aufgaben wahrgenommen und ist seit vier Jahren Mitglied des leitenden Ausschusses des Gewerbeverbandes Berner KMU. Der 44-jährige Berner ist somit mit der lila Bank und dem Unternehmenskundengeschäft bestens vertraut.

Der dreifache Familienvater aus dem Gürbetal folgt auf Daniel Horat, der nach über acht Jahren erfolgreicher Führung des Unternehmenskundengeschäfts Ende Juni 2026 in Pension geht. Daniel Horat hat nebst der geografischen Expansion auch das Dienstleistungsangebot im Unternehmenskundengeschäft systematisch ausgebaut. So sind das Kompetenzzentrum für Unternehmensnachfolge oder das Produkte- und Beratungsangebot im Bereich Devisen, Leasing und Handelsfinanzierungen unter seiner Ägide entstanden.

Mit dem Bereich Unternehmenskunden übernimmt Matthias Hiestand ein strategisch wichtiges Geschäftsfeld von Valiant mit rund 70 Mitarbeitenden. Beim weiteren Ausbau dieses Bereiches stehen die Weiterentwicklung und Positionierung von Valiant im kommerziellen KMU-Geschäft im Vordergrund.

Kontakt für Medienschaffende

Thomas Ulrich, Leiter Kommunikation, 031 320 96 00, thomas.ulrich@valiant.ch

