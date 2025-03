circulee

circulee stattet WWF Deutschland zukünftig mit grüner IT aus

Berlin (ots)

circulee unterstützt den WWF Deutschland zukünftig durch die Ausstattung mit wiederaufbereiteter IT-Hardware.

Die Zusammenarbeit fördert die Kreislaufwirtschaft im Bereich der IT und stärkt das Bewusstsein für ressourcenschonende Technologien.

Mit einer zusätzlichen Mitgliedschaft im WWF Supporters Club setzt sich circulee verstärkt für eine grüne Zukunft ein. Die Mitgliedschaft stellt ein Zeichen des Engagements für einen besseren Planeten dar.

Als Anbieter für refurbished IT stattet circulee die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF Deutschland mit zirkulärer IT aus. Der WWF gilt als bekannte und renommierte NGO im Bereich des Umweltschutzes. Die Zusammenarbeit zeigt auf, wie Umweltschutz und die moderne Arbeitswelt Hand in Hand gehen können. circulee bietet Unternehmen im B2B-Kontext generalüberholte IT-Hardware und ermöglicht ihnen einen einfachen Einstieg in Grüne IT. Thomas Gros, CEO von circulee, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland: "Gemeinsam wollen wir mit dem WWF für eine bessere und nachhaltigere Welt einstehen. Unsere gemeinsamen Werte erzeugen eine Synergie, um unseren Planeten besser zu machen. Dafür ist die Kreislaufwirtschaft in der IT ein bedeutender Hebel und kann einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten".

Warum Kreislaufwirtschaft in der IT so wichtig ist

Allein im Jahr 2022 wurde weltweit 62 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Der vierte weltweite E-Waste Monitor der UN prognostiziert den Anstieg bis 2030 auf 82 Millionen Tonnen; einem äquivalent des Gewichts von ca. 8.100 Eifeltürmen. Um die Prognose der UN zu verhindern, hat sich circulee zur Aufgabe gemacht, pre-owned IT-Hardware im Unternehmenskontext zu recyceln und wieder in den Nutzungskreislauf zu bringen. Zudem verbraucht die Neuproduktion von IT-Geräten Ressourcen und setzt vermehrt CO2-Emissionen frei. Darüber hinaus verbraucht ein Laptop beispielsweise über dessen durchschnittliche Lebensdauer 24 kg CO21. Bei zehn Laptops entspricht dies ungefähr zwei Inlandsflügen.

Selvi Naidu ist Vorständin Finanzen und Operations beim WWF Deutschland und betont: "Die Zusammenarbeit mit circulee hat für uns großen Wert. Der WWF setzt sich für Klima- und Naturschutz ein, daher ist zirkuläre IT-Nutzung für uns selbstverständlich. Digitale Technik belastet unsere Umwelt zunehmend. Deshalb brauchen wir umfassendes Kreislaufdenken im IT-Bereich. Wir freuen uns, dass circulee diesen Ansatz vertritt. Das Unternehmen versteht unsere Bedürfnisse gut und liefert kreislauffähige, aufbereitete Geräte. So zeigen wir zusammen: Ressourcenschutz und moderne Technik passen zusammen."

Das Angebot von circulee im Detail

Geräte wie Monitore, Laptops oder Smartphones werden von circulee nach ihrem ersten Nutzungszyklus professionell gereinigt, in einen erstklassigen Zustand gebracht und in den nächsten Nutzungszyklus eingeführt, indem sie im Unternehmenskontext weiter genutzt werden. Bei der Nutzung solcher generalüberholten Geräte sparen Unternehmen nicht nur an Kosten - sie verringern auch messbar ihre CO2-Bilanz. Darüber hinaus bietet circulee einen umfassenden Service, bezüglich der Geräteverfügbarkeit, -verwaltung, den Lieferzeiten, der Nachbestellung und dem Umtausch. Alle Produkte und Services von circulee finden sie hier.

circulee ist Mitglied im WWF Supporters Club

circulee bringt sich als weiteres Mitglied im WWF Supporters Club ein. Im WWF Supporters Club bringt der WWF kleine und mittelständische Unternehmen zusammen, um mit Hilfe von deren Unterstützung mehr für die Natur zu erreichen. Als neues Mitglied im WWF Supporters Club setzt sich circulee gemeinsam mit anderen Unternehmen für den Schutz unseres Planeten ein. Die Mitgliedschaft bietet Zugang zu Veranstaltungen, Workshops und Austausch mit anderen umweltbewussten Unternehmen. Teilnehmende Unternehmen können vom Wissen und der Expertise des WWF profitieren. Alle Infos zum Club mit allen Vorteilen gibt es hier.

Über circulee

circulee (www.circulee.com) ist ein 2022 gegründeter professioneller Anbieter für gebrauchte IT-Hardware im BtoB Bereich mit direkter Anbindung an das global agierende Leasingunternehmen CHG-MERIDIAN. circulee vertreibt generalüberholte IT-Hardware höchster Qualität an aktuell mehr als 1.500 klima- und kostenbewusste Unternehmen mit bis zu 15.000 Mitarbeitenden. Der Ansatz von circulee: Die Geräte werden nach ihrer ersten Nutzungsphase professionell generalüberholt, verantwortungsvoll bereinigt und anschließend in erstklassigem Zustand in einen zweiten Nutzungszyklus überführt. Das entlastet die Umwelt und hilft Unternehmen, Kosten und Zeit einzusparen. Mit weiteren Angeboten und Leistungen bietet circulee speziell Geschäftskund:innen einen überzeugend einfachen Weg, um auf Grüne IT umzusteigen.

WWF Deutschland

Der WWF Deutschland ist Teil der internationalen Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF). Seit mehr als 60 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, die Umweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. In rund 100 nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWF Deutschland aktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Der WWF Deutschland arbeitet in Projekten, Branchenansätzen und bilateralen Partnerschaften konstruktiv mit Unternehmen zur Lösung von Umweltproblemen zusammen.