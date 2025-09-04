Valiant Holding AG

Die Finanzen dank Multibanking einfach im Überblick

Als erste Schweizer Bank bietet Valiant Multibanking für Private an. Die lila Bank hat damit die technischen Voraussetzungen geschaffen, um ihrer Kundschaft das Finanzleben weiter zu vereinfachen – kostenlos und bankenübergreifend.

Nach einer erfolgreichen Testphase führt Valiant heute Multibanking auch für ihre Privatkundinnen und -kunden ein. Mit der Valiant App und dem E-Banking von Valiant haben Kundinnen und Kunden neu nicht nur ihre Valiant Konten im Überblick, sondern können auch jene von Drittbanken anzeigen lassen. Egal bei welcher Bank das Konto geführt wird; sowohl Saldi als auch Kontobewegungen stehen übersichtlich zur Verfügung. Einzige Voraussetzung ist, dass die Drittbank die technischen Vorgaben für Open Banking erfüllt.

Bereits genutzte Analysemöglichkeiten wie das Steuermodul, die Ausgabenanalyse oder der CO2-Fussabdruckrechner gewinnen an Aussagekraft. Durch die zusätzlich angezeigten Drittbankkonten wird für Privatkundinnen und -kunden beispielsweise erstmals eine komplette Ausgabenübersicht über alle Bankkonten möglich.

Valiant unterstreicht mit der frühen Einführung dieser neuen Dienstleistung ihre Bestrebungen, das Finanzleben ihrer Kundschaft möglichst einfach zu gestalten. Je mehr Banken künftig die Anbindung ans Multibanking unterstützen, desto umfassender kann die Kundschaft vom Mehrwert und der Transparenz profitieren. So wird beispielsweise das separate Einloggen bei unterschiedlichen Finanzportalen unnötig.

Bereits 2019 hat Valiant als eine der ersten Banken in der Schweiz ein Multibanking-Angebot für Geschäftskunden eingeführt.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.