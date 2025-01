Panta Rhei PR AG

Doppelte Vorfreude auf einen besonderen Sommerabend

Die Veranstalter des GLKB Sound of Glarus geben zwei weitere Acts bekannt. Beide versprühen am Freitag, 20. Juni 2025, eine Prise Heimatverbundenheit auf dem Zaunplatz. Festivalpässe für alle drei Konzertnächte vom 19. bis 21. Juni kosten 150 Franken – ein Abend ist geschenkt.

Ein besonderes Geschenk am Glarner Stadtopenair ist der Auftritt von Luut & Tüütli und Bandit. Nach über zehn Jahren Bühnenabstinenz kehrt die legendäre Glarner Hip-Hop-Formation zurück ins Rampenlicht. Bandit (Patrick Mitidieri) und Shpoiz (Michel Zweifel) prägten vor 20 Jahren zusammen mit DJ Aldäwaldä (Walter Rickli) die Schweizer Rap Szene. Ihre Texte mit scharfem Humor, ehrlicher Gesellschaftskritik und einer grossen Portion Heimatliebe sind tief im Glarnerland verwurzelt. Auch Dabu Fantastic haben mit ihren neuen Songs ein Geschenk für Glarus im Gepäck: Ein kraftvolles Manifest persönlicher Wandlungen aus intelligentem Pop mit einer Prise Heimatverbundenheit, mit dem sie sich den Themen Liebe, Trennung und Begehren widmen.

Gehörig feiern mit Luut & Tüütli und Bandit

Mit Songs wie «Einzigartig» oder «Als Chänteds Bärgä Versetzä» ist es ihnen gelungen, das Glarnerland auf die Schweizer Hip-Hop-Landkarte zu setzen. Sie haben eine treue Fangemeinde im Altersspektrum von 6 bis 60 Jahren geschaffen und ihre Beats versprühen bis heute unvergessliche Nostalgie. Für viele Glarnerinnen und Glarner sind Luut & Tüütli viel mehr als Rapper: Sie sind eine kulturelle Institution und Inspiration für Gross und Klein. Am Freitag, 20. Juni 2025, kehren sie dorthin zurück, wo alles begann: Auf die Bühne, um ihren Fans zu geben, wonach sie seit Jahren verlangen, und um den 20. Geburtstag ihres Albums «Als chänteds Bärgä versetzä» gehörig zu feiern.

Unendlich schwelgen mit Dabu Fantastic

Ebenfalls am Freitag, 20. Juni 2025, spielen Dabu Fantastic in Glarus. Die Band um Sänger und Songschreiber Dabu Bucher macht auf der Bühne, was sie am liebsten tut: Das Leben, die Musik und die Liebe feiern. Songs wie «Angelina», «Miin Ort» oder «So easy wenn du da bisch» sind Schweizer Liedgut geworden. Die Band gilt als fantastische Liveband, welche die Kunst beherrscht, auf der Bühne einfach Songs zu singen – ohne Gimmicks und grosse Showeffekt, so unterhaltend und so berührend, dass ihr bunt gemischtes Publikum nie genug davon kriegen kann.

Drei vielversprechende Glarner Sommerabende

Bereits im Dezember haben die Veranstalter des GLKB Sound of Glarus Acts bekanntgegeben. Am Donnerstag, 19. Juni 2025, eröffnen die bayrische Band Spider Murphy Gang und die Schweizer Volxrox das Glarner Stadtopenair. Am Samstag, 21. Juni 2025, übernehmen mit Patent Ochsner und Troubas Kater zwei Berner Bands das musikalische Zepter. Das GLKB Sound of Glarus zählt jedes Jahr rund 12’000 Besucherinnen und Besucher. Das Stadtopenair ist nach der Landsgemeinde die grösste Veranstaltung im Kanton Glarus.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Juni 2025, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag für 75 Franken sind ab sofort erhältlich. Der Festivalpass kostet 150 Franken. Für Freitag, 20. Juni 2025, ist ab sofort eine limitierte Anzahl Tagestickets für 65 Franken im Verkauf. Zusätzlich sind Tickets auch bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich.

Künstler im Internet:

Spider Murphy Gang | Volxrox

Luut & Tüütli | Dabu Fantastic

Patent Ochsner | Troubas Kater

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch

glkb.ch

ticketcorner.ch

