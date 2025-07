Valiant Holding AG

Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR: Valiant mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025

Bern (ots)

In den ersten sechs Monaten erzielt Valiant ein erfreuliches Ergebnis mit einem Konzerngewinn von 73,4 Mio. Franken. Das entspricht einem Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Valiant entwickelt ihr Angebot laufend weiter. So ist die Depotführung für junge Anlegerinnen und Anleger bis 28 Jahre ab sofort gebührenfrei.

Mit einem Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigert Valiant den Konzerngewinn auf 73,4 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg reduziert sich im Vergleich zum letztjährigen sehr starken Ergebnis nur um 2,9 Prozent auf 113,4 Mio. Franken. Der Geschäftsertrag beträgt 274,1 Mio. Franken (-0,9 Prozent).

"In Anbetracht des äusserst bewegten Marktumfelds sind wir mit unserem Halbjahresergebnis 2025 sehr zufrieden. Das deutliche Plus von 7,7 Prozent beim Ertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bestätigt uns bei der Umsetzung unserer Strategie "Valiant 2029". Darin spielt die breitere Diversifikation der Erträge eine wichtige Rolle", so Valiant CEO Ewald Burgener.

Stabiles Zinsengeschäft trotz bewegtem Zinsumfeld

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft leicht um 0,6 Prozent auf 202,9 Mio. Franken. Der Netto-Zinserfolg entwickelt sich leicht rückläufig auf 195,2 Mio. Franken (-0,4 Prozent). Der Zinsaufwand reduziert sich um 39,3 Prozent auf 90,5 Mio. Franken.

Sparerinnen und Sparer profitieren trotz Nullzinsumfeld bis Ende Mai 2026 von einem Vorzugszins von 0,81 Prozent auf Neugeld, das sie zu Valiant überweisen. Mehr Informationen zum Sparkonto Extra befinden sich hier.

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich und verzeichnet ein Plus von 7,7 Prozent auf 47,8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Aus den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft resultiert eine Erhöhung um 13,6 Prozent. Diese Veränderung ist vorwiegend auf gesteigerte Depotvermögen durch Neugeldzuflüsse und durch die positive Entwicklung an den Finanzmärkten im ersten Halbjahr zurückzuführen. Das übrige Dienstleistungsgeschäft verzeichnet eine Steigerung von 2,0 Prozent.

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher Erfolg

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft entwickelt sich aufgrund der sinkenden Zinsen im Euro-Raum sowie tieferen Handelsvolumen rückläufig. Es resultiert ein Erfolg von 20,8 Mio. Franken (-21,5 Prozent). Der übrige ordentliche Erfolg verzeichnet eine Zunahme von 7,2 Prozent auf 10,3 Mio. Franken. Diese ist vorwiegend auf höhere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.

Geschäftsaufwand

Aus dem Geschäftsaufwand resultiert eine leichte Erhöhung um 0,8 Prozent auf 150,4 Mio. Franken. Diese ist auf die Investitionen in die Digitalisierung und in die Arbeitgeberattraktivität zurückzuführen. Der Personalaufwand verzeichnet aufgrund der Erhöhung der Lohnsumme ein leichtes Plus von 0,6 Prozent. Beim Sachaufwand resultiert eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Prozent.

Stärkung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

Valiant stärkt aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit 20,0 Mio. Franken. Nach den Vorgaben der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil des Eigenkapitals vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,8 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.

Entwicklung der Ausleihungen und der Kundengelder

Nach dem ersten Halbjahr betragen die Kundenausleihungen 30,1 Mrd. Franken (-0,3 Prozent), wobei die Hypothekarforderungen leicht gewachsen sind (+ 36,6 Mio. Franken). Die Entwicklung der Ausleihungen ist auf eine aktive Steuerung des Ausleihungsportfolios zurückzuführen. Diese erfolgt im Rahmen der Strategie "Valiant 2029", in welcher die Rentabilität eine wichtige Rolle einnimmt. Die Kundengelder konnten um 0,4 Prozent beziehungsweise 86,7 Mio. Franken auf 22,5 Mrd. Franken gesteigert werden. Weiterhin setzt Valiant auf Stabilität und sichert die Refinanzierung langfristig. Dabei bilden die Kundengelder wie bisher den zentralen Pfeiler, ergänzt durch Pfandbriefdarlehen und Covered Bonds.

Attraktives Anlageangebot für Jugendliche

Mit dem gratis Lila Set hat Valiant bereits im Frühling ein starkes Zeichen für einfache Banklösungen gesetzt. Nun profitieren auch junge Anlegerinnen und Anleger von attraktiven Konditionen: Seit dem 1. Juli 2025 entfällt für alle Kundinnen und Kunden bis 28 Jahre die Depotführungsgebühr sowohl beim Fondsinvest Sparplan als auch beim Execution Only Wertschriftendepot. Gerade in Zeiten von tiefen Zinsen erleichtert Valiant damit jungen Menschen den Einstieg ins Anlegen.

Valiant als verantwortungsvolle Ausbildnerin

Valiant engagiert sich in der Ausbildung und bei der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden. Alle 23 Lehrabgängerinnen und -abgänger haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Auch Mittelschulabgängerinnen und -abgänger erhalten die Möglichkeit, bei Valiant ein Praktikum zu absolvieren. Erstmals startet zudem Anfang August ein junger Lernender seine Ausbildung als Entwickler digitales Business.

Ausblick

Für das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.