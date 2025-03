Ad hoc-Mitteilungen BVZ Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Touristik- und Bahngruppe BVZ – neue Höhen in allen Lagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

Touristik- und Bahngruppe BVZ – neue Höhen in allen Lagen

Die BVZ Holding AG mit ihren Produktmarken Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und Gornergrat Bahn erwirtschaftete 2024 trotz mehrwöchiger Betriebsunterbrüche einen Rekordertrag. In den privatwirtschaftlichen Bereichen stieg der Gewinn auf das historische Höchstniveau von CHF 24 Mio. (CHF +1.7 Mio. ggü. Vorjahr). Die abgeltungsberechtigen Service Public-Bereiche der MGBahn verzeichneten vor allem infolge von Unwetterschäden einen Verlust von CHF 1 Million (CHF -8.3 Mio.).

Die BVZ-Gruppe konnte ihren Wachstumskurs 2024 fortsetzen und den Umsatz um 5% auf CHF 216.2 Mio. steigern. In diesem Betrag sind Abgeltungen der öffentlichen Hand von CHF 34.3 Mio. enthalten. Die positive Entwicklung ist alles andere als selbstverständlich, wurde doch das wichtige Geschäftsfeld Mobilität von Unwettern getroffen, die zu massiven Schäden und zu einem neunwöchigen Unterbruch des Bahnbetriebs auf Streckenabschnitten der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) geführt hatten. Die abgeltungsberechtigen Service Public-Bereiche verzeichneten in der Folge einen Verlust von CHF 1 Mio. (CHF -8.3 Mio.). Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den aus dem Privatsektor resultierenden Dividendenbereich.

Die privatwirtschaftlichen Bereiche mit der Gornergrat Bahn (GGB), den Immobilien sowie den Beteiligungen und sonstigen Leistungen erwirtschafteten einen Rekordgewinn von CHF 24 Mio. (CHF +1.7 Mio.) Gesamthaft resultiert daraus für die Gruppe ein Ergebnis von CHF 23.0 Mio. und damit eine Abnahme um CHF 6.6 Mio. gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres. Der Rückgang ist in erster Linie auf unwetterbedingte Mehraufwände zurückzuführen. Der Personalbestand betrug Ende 2024 durchschnittlich 694 Vollzeitstellen (+9).

Erfolge in allen vier Geschäftsfeldern

Die Gornergrat Bahn vermochte das Rekordergebnis des Vorjahres nochmals zu übertreffen. Obwohl die Zahl der Reisenden ab Zermatt um 3.9% auf 808‘682 abnahm, erhöhte sich der Ertrag unter anderem aufgrund der Erhöhung der Billettpreise um 2.6% auf CHF 47.1 Mio.

Das Geschäftsfeld Mobilität steigerte den Ertrag gegenüber dem Rekordergebnis des Geschäftsjahrs 2023 um 6% auf CHF 79.9 Mio. Als wichtige Zubringerin zu touristischen Destinationen entlang ihres 144 Kilometer langen Streckennetzes profitierte die MGBahn von einem stetigen Wachstum im öV der Schweiz und von der anhaltend hohen Nachfrage der internationalen Gäste, insbesondere der Touristen aus den USA.

Die Ertragssteigerung von 5.7% auf CHF 70.2 Mio. im Regionalverkehr ist umso erfreulicher, weil der Bahnverkehr zwischen Visp und Täsch ab dem 21. Juni für neun Wochen eingestellt werden musste. Im Mattertal hatten ausserordentlich heftige Unwetter an mehreren Stellen starke Schäden verursacht. Diese konnten aufgrund der schwer zugänglichen Standorte, teils abseits der Strassen, nicht gleichzeitig und nur sehr aufwendig instandgesetzt werden. Erst am 26. August 2024 nahmen die Züge ihren Betrieb wieder auf. Um die zahlreichen Gäste in den hochfrequentierten Monate Juli und August nach Zermatt zu transportieren, verkehrten an Spitzentagen über 40 Bahnersatzbusse zwischen Visp und Täsch.

Das Geschäftsfeld Immobilien verzeichnete eine Zunahme der Mieterträge um 5.3% auf CHF 5.6 Mio. Die Leerstandsquote reduzierte sich von 0.9 % auf 0.6%, was die marktnahe Ausrichtung des Portfolios unterstreicht. Mit neuen Projekten an attraktiven Lagen plant die BVZ-Gruppe in Zermatt 70 und in Andermatt 48 neue Wohnungen zu erstellen. Die Wohnungen weisen unterschiedliche Grössen auf und werden zu marktgerechten Preisen vermietet.

Die Ergebnisse aus Beteiligungen der BVZ Holding AG an der Matterhorn Terminal AG Täsch (MTT, 34% Beteiligung) und der die Zermatt Bergbahnen AG (ZBAG, 22% Beteiligung) entwickelten sich ebenfalls erfreulich. Der Ertrag des MTT stieg im Jahr 2024 um 0.2% auf CHF 6.2 Mio. Die BVZ erhielt wie im Vorjahr einen Beteiligungsertrag von CHF 0.27 Mio. Die ZBAG erreichte im Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Umsatz von CHF 96.7 Mio. (+7.2%) erneut eine Höchstmarke. Die an die BVZ Holding AG ausgeschüttete Dividende belief sich auf CHF 0.69 Mio.

Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt der ordentlichen Generalversammlung 2025 aufgrund des erneut sehr guten Ergebnisses im privatwirtschaftlichen Sektor eine Ausschüttung von CHF 18 je Aktie vor. Dies bedeutet gegenüber der Vorjahresdividende von CHF 16 eine Steigerung von +12.5%.

Mutationen im Verwaltungsrat

Christoph Ott und Paul-Marc Julen werden bei der Generalversammlung der BVZ am 9. April 2025 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. «Wir danken beiden für ihre wertvolle, konstruktiv-kritische und jederzeit wertschätzende Art und Weise, mit der sie entscheidend zur erfolgreichen Entwicklung der BVZ beigetragen haben», würdigt Präsident Patrick Z’Brun das Wirken der scheidenden Mitglieder.

Der Verwaltungsrat der BVZ Holding schlägt der Generalversammlung der BVZ den ehemaligen CEO Fernando Lehner als neuen Verwaltungsrat zur Wahl ab dem 1. November 2025 vor. Der studierte Maschineningenieur und Master of Management war über 20 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der BVZ und MGBahn, davon bis zu seinem Ausscheiden am 30. Oktober 2024 mehr als 10 Jahre CEO. Mit der vorgeschlagenen Wahl ab dem 1. November 2025 wird einer so genannten Cooling-off-Periode (Wartezeit) Rechnung getragen, die eine gewisse Distanz zu den eigenen operativen Tätigkeiten gewährleisten soll.

Ausblick - gestärkt und zuversichtlich weiter aufwärts

Der globale Reisetrend und die Nachfrage im öffentlichen Verkehr stimmen zuversichtlich. Allen voran ist die Kombination von sicheren, komfortablen Reisen mit alpinen Naturerlebnissen ein Alleinstellungsmerkmal, von dem alle Geschäftsfelder profitieren. Die BVZ-Gruppe betrachtet einem sorgsamen Umgang mit der alpinen Bergwelt als Verpflichtung, die sich in der Strategie 2025–2028 deutlich niederschlägt.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gehen davon aus, dass die 2024 erreichten Ergebnisse mindestens gehalten werden können und dass im laufenden Jahr insgesamt gute Voraussetzungen für eine weitere Stärkung des Betriebsertrags bestehen. Patrick Z’Brun, Verwaltungsratspräsident der BVZ-Gruppe: «Wir sehen uns für eine Fortführung des ertragsstarken Wachstumskurses bestens positioniert.»

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41

Weiteres Material zum Download Bild: VR-Präsident Patrick Z'Brun.jpg