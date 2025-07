AI Summit Kitzbühel

AI Summit Kitzbühel 2025 schließt mit starkem internationalen Echo

Kitzbühel (ots)

Der AI Summit Kitzbühel 2025 ist zu Ende: 450 Gäste, starke Impulse & internationale Resonanz – KI zum Anfassen im exklusiv gebuchten Grand Tirolia Kitzbühel.

Kitzbühel, 02. Juli 2025 – Mit rund 450 Teilnehmer:innen aus der DACH-Region und darüber hinaus ging der AI Summit Kitzbühel 2025 am Donnerstag erfolgreich zu Ende. Neben Gästen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz reisten auch Entscheider:innen und Tech-Expert:innen aus Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Südafrika in die Tiroler Alpen.

Drei Tage lang wurde im exklusiv gebuchten 5-Sterne Grand Tirolia Hotel intensiv über die Zukunft von Künstlicher Intelligenz diskutiert – praxisnah, strategisch und auf Augenhöhe. In Keynotes, Panels und Deep Dives teilten Vertreter:innen führender Unternehmen wie Microsoft, IBM, AMBER, Adobe, Pfizer, Otto Group, Google und Bosch ihre Erfahrungen mit KI in der Unternehmenspraxis und Organisationsentwicklung. Abseits der Bühnen boten das alpine Setting, die Side Events und das persönliche Format Raum für echten Austausch.

Warum der AI Summit 2025 in Erinnerung bleibt

„Wir wollten nicht einfach noch eine Tech-Messe – sondern ein Format, das echten Austausch ermöglicht: auf Augenhöhe, fokussiert und mit Raum für Gespräche, die sonst selten stattfinden”, so Gastgeberin Lena Kornau. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt sich nicht nur in der positiven Resonanz vor Ort, sondern auch in den Rückmeldungen vieler Partner – mehrere Unternehmen haben ihre Teilnahme oder Partnerschaft für 2026 und darüber hinaus bereits zugesagt.

Auch internationale Speaker zeigten sich beeindruckt vom Konzept, dem Format und der Atmosphäre des Summits. Lenovo’s Global CTO Ed Soo Hoo betont: “The AI Summit Kitzbühel is the best event I’ve ever attended.” – ein Statement, das in seiner Klarheit für sich spricht.

Side Events, die verbinden: Gemeinsame Erlebnisse und bleibende Eindrücke

Abseits der Bühnen sorgten sorgfältig kuratierte Side Events für besondere Momente und echten Austausch: Zur Drohnen-Show mit über 500 Drohnen versammelten sich alle Gäste auf der Terrasse des Grand Tirolia Hotels, um das spektakuläre Lichtschauspiel über Kitzbühels Nachthimmel zu erleben. Bei der VIP-Party in Rosi’s Sonnbergstuben und dem karibisch inspirierten Closing-Event „Welcome to Tropical AIsland“ bot der Summit auch nach den Sessions Raum für Begegnung, Gespräche und neue Ideen.

Der Summit wirkt nach: Save the Date & Ticketstart für 2026

Die starke Resonanz zum AI Summit 2025 spiegelte sich nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch in der starken Präsenz auf LinkedIn wider. Besonders geschätzt wurde die Mischung aus hochwertigem Setting, persönlicher Atmosphäre und dem außergewöhnlich hochkarätigen Speaker-Lineup. Der Rahmen im Grand Tirolia Hotel unterstrich genau diese Qualität – ruhig, exklusiv und offen für echte Gespräche.

Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Am 24. und 25. Juni 2026 kehrt der AI Summit zurück nach Kitzbühel – Tickets sind bereits erhältlich unter www.ai-summit.at .

