Valiant Holding AG

Alle Anträge an der Valiant Generalversammlung 2025 angenommen

An der 28. ordentlichen Generalversammlung der Valiant Holding AG vom 14. Mai 2025 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates deutlich zugestimmt.

An der 28. Generalversammlung der Valiant Holding AG vom 14. Mai 2025 in Bern waren 986 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Sie vertraten 7 285 120 Stimmen (46,1 Prozent) und unterstützten sämtliche Anträge des Verwaltungsrates.

Erhöhung der Dividende auf 5.80 Franken

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben auch einer Erhöhung der Dividende um 30 Rappen auf neu 5.80 Franken zugestimmt. Die Ausschüttungsquote beträgt 60,9 Prozent. Insgesamt werden 91,60 Mio. Franken an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

Nachhaltigkeitsbericht 2024

Der Nachhaltigkeitsbericht wurde der Generalversammlung vorgelegt und von den Aktionärinnen und Aktionären mit 93,2 Prozent gutgeheissen. Neu als eingeständiger Bericht verfasst, wurde dieser mit der Klimaberichterstattung nach den international anerkannten Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) erweitert. Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren des Nachhaltigkeitsberichts wurden zudem erstmals durch die externe Revisionsstelle geprüft und testiert.

Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Generalversammlung von Valiant werden ab 15. Mai 2025 hier aufgeschaltet: valiant.ch/gv

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,6 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.