Natascha Thomas ist neue PDLN-Präsidentin

Berlin (ots)

Jahrestagung des internationalen Netzwerks zur rechtssicheren Vermarktung von Medieninhalten in Warschau

Das internationale PDLN-Netzwerk hat Natascha Thomas zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie folgt auf Javier Diaz da Olarte, von CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos. Thomas war bereits in den vergangenen beiden Jahren als Vize-Präsidentin des Netzwerks aktiv. Neuer Vize-Präsident ist Carlos Eugénio von Visapress aus Portugal.

Nach Ihrer Wahl zur neuen PDLN-Präsidentin in Warschau sagte Thomas: "Ich danke Javier für seine engagierte Arbeit an der Spitze der PDLN. Daran möchte ich anknüpfen und unsere internationale Zusammenarbeit weiter intensivieren. Ich bin sicher, wir können die Chancen, die KI bietet, bestmöglich nutzen, indem wir Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Gleiches gilt auch für die Risiken, die die rasante technische Entwicklung mit sich bringt. Das Netzwerk der PDLN mit seinen gewachsenen Strukturen ermöglicht es, unser gemeinsames Anliegen, die Interessen von Content-Produzenten zu wahren und Missbrauch vorzubeugen, im globalen Maßstab weiter voranzutreiben."

Natascha Thomas ist seit 2020 stellvertretende Geschäftsführerin der PMG Presse-Monitor und zuständig für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development. In dieser Position forciert die diplomierte Kommunikationsforscherin mit Leidenschaft die Digitalisierung von Prozessen und Produkten. Jüngstes Ergebnis Ihres Engagements ist der Start des neu entwickelten, hoch verfügbaren PMG MediaHub-Portals. Hier bieten über 900 Verlage die Inhalte von mehr als 3.000 Publikationen für eine rechtssichere Zweitverwertung an. PR-Profis aus über 5.000 Unternehmen und Organisationen nutzen diesen One-Stop-Shop für ihre tägliche Medienbeobachung und rechtssichere Pressespiegel-Erstellung.

Porträt Natascha Thomas

Die studierte Diplom-Kommunikationsforscherin arbeitete unter anderem als Digital Consultant und Research-Analystin, bevor sie als Leiterin digitale Produkte bei der Axel Springer AG tätig war. Bei der AFP GmbH und deren Tochterunternehmen SID Sport-Informations-Dienst GmbH war Thomas als Mitglied der Geschäftsleitung insbesondere für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Seit 2020 ist Natascha Thomas stellvertretende Geschäftsführerin der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG.

Über das PDLN Netzwerk

Die PDLN Press-Database and Licensing Network ist der internationale Verband von Pressedatenbanken und Lizenzierungs-Unternehmen, die Zeitungs-, Zeitschriften- und Websitematerial für die Medienbeobachtung und zur Nutzung in Pressespiegeln lizenzieren und bereitstellen. (www.pdln.info). Innerhalb der 2008 gegründeten PDLN koordinieren sich ihre 39 Mitglieder aus 25 Ländern mit dem Ziel, die Interessen von Verlagen und Content-Publishern im Markt der Medienauswertung zu schützen und zu fördern.

Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG.

Die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum.

Mit dem umfassenden Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu entwickelten PMG MediaHub. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000 digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.

2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden.Die PMG bietet Publishern nun maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.

Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023 das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht damit zu gestalten.

Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.