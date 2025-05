Valiant Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Erfolgreiches erstes Quartal 2025 für Valiant

Bern (ots)

Valiant ist erfolgreich ins erste Jahr der neuen Strategie "Valiant 2029" gestartet. Mit einem Plus von 3,2 Prozent steigert die lila Bank den Konzerngewinn auf 32,7 Mio. Franken. Zudem wurde Valiant im BILANZ Rating als beste Bank in der Kategorie "Banken national" ausgezeichnet und bietet ab sofort das Sparkonto Extra zum Vorzugszinssatz an.

Mit 32,7 Mio. Franken steigert Valiant den Konzerngewinn um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Geschäftsertrag beträgt 133,5 Mio. Franken, was einer leichten Reduktion von 1,9 Prozent entspricht. Im sehr bewegten Zinsumfeld ist Valiant weiterhin gut unterwegs und erzielt einen soliden Geschäftserfolg von 53,7 Mio. Franken (-5,7 Prozent).

"Wir sind erfolgreich in die neue Strategieperiode gestartet. Auch im herausfordernden Zins- und Marktumfeld können wir unseren Konzerngewinn steigern. Zudem dürfen sich Sparerinnen und Sparer über unser neues Sparkonto Extra freuen, welches wir ab sofort mit einem Vorzugszins von 0,81 Prozent anbieten", so Valiant CEO Ewald Burgener.

Solides Zinsengeschäft auch im Tiefzinsumfeld

Das Zinsengeschäft verzeichnet einen Brutto-Erfolg von 99,1 Mio. Franken. Der Netto-Zinserfolg von 96,3 Mio. Franken reduziert sich um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Abnahme im Zinserfolg ist auf die mehrfachen Leitzinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank innert Jahresfrist zurückzuführen. Im März 2024 startete die Zinswende mit sukzessiven Senkungen des Leitzinses von 1,75 Prozent auf aktuell 0,25 Prozent.

Gesteigerte Erträge im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Sämtliche Erträge im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft können im Vorjahresvergleich gesteigert werden. So resultiert insgesamt ein Erfolg von 24,6 Mio. Franken im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, was eine Erhöhung um 10,8 Prozent bedeutet. Aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft resultiert eine Steigerung von 15,7 Prozent auf 15,5 Mio. Franken. Diese Veränderung ist vorwiegend auf gesteigerte Depotvermögen durch Neugeld und die positive Entwicklung an den Finanzmärkten im ersten Quartal zurückzuführen.

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher Erfolg

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft entwickelt sich weiterhin stabil auf hohem Niveau. Es resultiert ein Erfolg von 11,2 Mio. Franken. Der übrige ordentliche Erfolg entwickelt sich konstant und beträgt 1,3 Mio. Franken.

Entwicklung Geschäftsaufwand

Der Geschäftsaufwand erhöht sich leicht um 1,2 Prozent auf 74,6 Mio. Franken. Diese Veränderung resultiert aus der Digitalisierung und aus den Investitionen zur Arbeitgeberattraktivität wie beispielsweise einer Erhöhung der Lohnsumme im Jahr 2024. Der Sachaufwand entwickelt sich stabil gegenüber dem Vorjahr.

Stärkung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

Aufgrund der positiven Entwicklung in den ersten drei Monaten konnten 12,0 Mio. Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen werden. Unter der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil vom Eigenkapital vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,7 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine "starke" Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.

Entwicklung der Ausleihungen und Kundengelder

Nach dem ersten Quartal betragen die Kundenausleihungen 30,0 Mia. Franken (-0,3 Prozent). Diese leichte Reduktion resultiert aus dem aktiv gesteuerten Ausleihungsportfolio. Die Steuerung erfolgt im Rahmen der Strategie "Valiant 2029", in welcher die Rentabilität eine wichtige Rolle einnimmt. Weiterhin setzt Valiant auf Stabilität und sichert die Refinanzierung langfristig. Dabei bilden die Kundengelder wie bisher den zentralen Pfeiler, ergänzt durch Pfandbriefdarlehen und Covered Bonds. Die Kundengelder konnten im ersten Quartal um 0,4 Prozent auf 22,5 Mia. gesteigert werden.

Strategie "Valiant 2029" erfolgreich gestartet

Ihrer Vision folgend, will Valiant das Finanzleben für ihre Kundschaft so einfach wie möglich gestalten. Mit ihrer Strategie setzt die lila Bank den Fokus auf die Erhöhung der Rentabilität und will weiter wachsen. Um ihre Kundinnen und Kunden zu begeistern, stellt Valiant verstärkt die Einfachheit ins Zentrum. Das bedeutet auch, dass das Angebot verständlich und die Preise nachvollziehbar sind. Erste Neuerungen wurden bereits angekündigt und umgesetzt: Seit Anfang März ist das neue Lila Set gratis. Die Basisdienstleistungen - also auch die Kontoführung und die Debit Mastercard® - sind somit kostenlos.

Sparkonto Extra zum Vorzugszinssatz

Am 6. Mai 2025 hat Valiant das Sparkonto Extra lanciert. Sparerinnen und Sparer profitieren von einem Vorzugszins von 0,81 Prozent auf Neugeld, das sie zu Valiant transferieren. Weitere Informationen befinden sich hier.

Erneuter Gewinn des BILANZ Ratings

Wer sein Geld lieber anlegt, kann auf die Anlagekompetenz von Valiant vertrauen. Im Ranking des Wirtschaftsmagazins BILANZ darf Valiant zum wiederholten Mal und im Jahr 2025 erneut drei Auszeichnungen entgegennehmen: Erstmals als beste Bank in der Kategorie "Banken national", als langjährige Qualitätsleaderin und als eine der besten Banken der Schweiz mit dem Prädikat "Ausgezeichnet". Informationen dazu befinden sich hier.

Ausblick

Für das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,6 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.