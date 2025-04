Valiant Holding AG

Kathrin Wehrli wird neue Leiterin Firmen und Institutionelle Kunden

Der Verwaltungsrat von Valiant hat Kathrin Wehrli zur Leiterin Firmen und Institutionelle Kunden und als Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Nach ihrem Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft an der Universität Lausanne startete Kathrin Wehrli ihre berufliche Karriere in der Unternehmensberatung. Sie leitete verschiedene Projekte für Finanzdienstleister im In- und Ausland. Ab 2010 war die versierte Bankerin bei mehreren Grossbanken in verschiedenen Führungsfunktionen und bei einer als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Sie bringt breite Erfahrung im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung mit. Unter anderem standen die strategische Weiterentwicklung des Firmenkundensegments, die Digitalisierung von Bankprodukten und die Anlageberatung im Fokus. Aktuell ist Kathrin Wehrli bei der UBS in leitender Funktion für die Integration des Global Wealth Management tätig. Kathrin Wehrli ist 44 Jahre alt und wohnt in Zürich. Sie hat drei Kinder und ist sportbegeistert.

«Dank der ausgeprägten Kundenorientierung und ihrer langjährigen Erfahrung passt Kathrin Wehrli bestens zu Valiant. Sie wird gemeinsam mit ihrem Bereich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele im Rahmen unserer Strategie 2025-2029 leisten», sagt CEO Ewald Burgener.

Marc Praxmarer übernimmt die Leitung von B2B

Marc Praxmarer tritt nach knapp zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Bereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung zurück. Unter seiner Führung hat sich der Bereich Firmen und Institutionelle Kunden kontinuierlich und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Marc Praxmarer wird weiterhin für Valiant tätig sein und eine neue Funktion übernehmen. Ab 1. September 2025 bringt er seine langjährige Vertriebserfahrung als Leiter B2B zur Umsetzung der Strategie «Valiant 2029» ein. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt Marc Praxmarer Mitglied der Geschäftsleitung und ist vollumfänglich für die Führung des Bereichs Firmen und Institutionelle Kunden verantwortlich.

