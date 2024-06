SUPCON Technology Co., Ltd.

Revolutionierung der traditionellen DCS-Architektur: SUPCON stellt das bahnbrechende Nyx vor, das weltweit erste Universal Control System (UCS)

Singapur (ots/PRNewswire)

SUPCON hat auf der mit Spannung erwarteten globalen Produkteinführungskonferenz das weltweit erste Universal Control System (UCS) vorgestellt und damit eine bahnbrechende Innovation in der Automatisierungsbranche präsentiert. Dies revolutioniert das Konzept der industriellen Steuerungssysteme und leitet eine neue Ära der automatischen Steuerungstechnik ein.

Fast 300 Branchenexperten, darunter Vertreter führender Unternehmen der Fortschrittsindustrie, multinationaler Organisationen und akademischer Vereinigungen aus fast 20 Ländern und Regionen, kamen zusammen, um diesen historischen Moment zu erleben.

Rückkehr zur Essenz der Steuerung: Datenverarbeitung, Konnektivität und Sensorik - eine innovative UCS-Architektur

SUPCON hat die 50 Jahre alte, traditionelle DCS-Technologie-Architektur revolutioniert, indem es die Beschränkungen herkömmlicher, zweckgebundener, hardwarebasierter Steuerungssysteme mit starren, hierarchischen Schichten und fester Rechenleistung überwunden und die Universal Control System (UCS)-Architektur der nächsten Generation eingeführt hat, ein softwaredefiniertes, vollständig digitalisiertes und cloudbasiertes Steuerungssystem. Durch den Verzicht auf herkömmliche physische Steuerungen, E/A-Module und Schränke präsentiert UCS eine minimalistische neue Form, die ein Steuerungsdatenzentrum, ein Glasfasernetz und ein intelligentes Feld integriert. Dieser innovative Ansatz macht zahlreiche Schaltschränke überflüssig und läutet einen revolutionären Wandel in der Steuerungstechnik ein.

Bahnbrechende Einführung von Nyx: das erste universelle Steuersystem der Welt

Das Nyx-System basiert auf einem Datenzentrum und nutzt NyxOS, ein Cloud-basiertes Echtzeit-Betriebssystem, das speziell für industrielle Steuerungen entwickelt wurde. Das Ergebnis ist eine robuste Betriebsumgebung für Steuerungsaufgaben, die in Echtzeit, höchst zuverlässig und sicher ist. Das Nyx-System ist in der Lage, Cloud-basierte Echtzeitanwendungen auszuführen und die Skalierung und Kapazität der Ressourcen autonom an den Bedarf anzupassen, was Elastizität und Skalierbarkeit ermöglicht. Die redundante und verteilte Architektur gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz des Steuerungssystems.

Nyx nutzt ein Glasfasernetz, um intelligente Felddaten mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbp/s und paralleler Redundanz direkt an das Kontrolldatenzentrum zu übertragen. Dieser innovative Ansatz führt zu einer minimalistischen Netzwerkarchitektur, die Kupferkabel und Platzbedarf erheblich reduziert.

Dank der APL-basierten Feldanschlusstechnologie unterstützt Nyx eigensichere explosionsgeschützte Feldverteilerkästen und APL-Module für Zone 2. Es gibt jedem Instrument eine IP-Adresse, verbessert die Kommunikationsleistung um mindestens das Hundertfache und digitalisiert die Feldübertragung und -ausführung vollständig, wodurch die Datenkonnektivität in intelligenten Anlagen erreicht wird. SUPCON hat sich der gemeinsamen Entwicklung, dem Austausch und dem gegenseitigen Nutzen verschrieben und baut aktiv ein Ethernet-APL-Ökosystem auf. Es bietet eine umfassende Palette von APL-Produkten an, darunter Leistungsschalter, Feldschalter und intelligente Instrumente.

Die minimalistische Architektur von Nyx führt zu bemerkenswerten Kosteneinsparungen: 90 % weniger Platzbedarf, 80 % weniger Kupferkabel und 50 % weniger Projektzeit.

Integration von KI: Entfesseln Sie unendliches Potenzial in der industriellen Anwendung

Die industrielle Anwendung von Nyx verspricht einen immensen Nutzen für die Prozessindustrie. SUPCONs Pilotanwendungen haben gezeigt, dass Nyx in der Lage ist, KI tiefgreifend zu integrieren und die GPU-gestützte Steuerungs-Engine zu nutzen, die Funktionen wie automatische Konfigurationserstellung und KI-PID bietet. Dies ermöglicht die Vorhersage von Daten und eine adaptive Steuerung, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert und eine neue KI-Ära im Bereich der Steuerung eingeläutet wird, was wiederum die Produktivität steigert.

Industrielle Intelligenz stärken, unendliche Möglichkeiten nutzen. In den letzten Jahren hat sich SUPCON aktiv mit der Integration und Anwendung von KI und anderen fortschrittlichen Technologien in der Prozessindustrie befasst. Die Einführung von Nyx bedeutet nicht nur einen bedeutenden Sprung für SUPCON im Bereich der intelligenten Steuerung, sondern schmiedet auch ein "Schwert" zur katalytischen industriellen Transformation. Inmitten der rasanten technologischen und industriellen Entwicklung lädt SUPCON weitere Ökosystempartner ein, sich dieser bahnbrechenden Revolution anzuschließen. Gemeinsam führen wir die Branche in eine intelligentere, effizientere und umweltfreundlichere Zukunft.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/revolutionierung-der-traditionellen-dcs-architektur-supcon-stellt-das-bahnbrechende-nyx-vor-das-weltweit-erste-universal-control-system-ucs-302167305.html