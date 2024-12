LIDL Schweiz

Spendenaktion "A Lidl Help" erfolgreich beendet

Kundschaft spendet über 14'300 Produkte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz blickt auf eine erfolgreiche Durchführung der Spendenaktion "A Lidl Help" zurück. Sie fand vom 4. November bis zum 22. Dezember 2024 in allen Schweizer Filialen statt.

Kundinnen und Kunden hatten die Möglichkeit, im Rahmen von A Lidl Help Produkte für Armutsbetroffene zu spenden. Insgesamt wurden über 14'300 Produkte im Wert von fast 17'000 Franken gesammelt. Zusätzlich spendet Lidl Schweiz 20'000 Franken, die je zur Hälfte an die Schweizer Tafel und Tischlein deck dich übergeben werden.

Mit dieser Aktion unterstützt Lidl Schweiz Menschen in Not und setzt ein starkes Zeichen der Solidarität. Die gespendeten Produkte kommen direkt Armutsbetroffenen zugute und werden durch die Partner Schweizer Tafel und Tischlein deck dich an Bedürftige verteilt.

"Wir sind dankbar für die grosse Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden, die durch ihre Spendenbereitschaft einen wichtigen Beitrag geleistet haben", so Silvana Wüthrich, Projektleiterin im Bereich Nachhaltigkeit bei Lidl Schweiz. "Dank den grosszügigen Spenden können wir gemeinsam mit unseren Partnern armutsbetroffene Menschen unterstützen und ihnen lang haltbare Grundnahrungsmittel zur Verfügung stellen".