Spielwarenmesse eG

Das Branchen-Highlight des Jahres: 75. Spielwarenmesse voller Inspiration, Austausch und Feierlaune

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Spielwarenwelt trifft sich vom 27. bis 31. Januar in Nürnberg - und wird Teil eines besonderen Ereignisses: Die Spielwarenmesse feiert gemeinsam mit Handel, Industrie und Medien ihren 75. Geburtstag. Als führendes B2B-Event bringt sie die Branche zusammen und festigt ihre Bedeutung als zentrale Plattform für Geschäftsentwicklung, Inspiration und persönliche Begegnungen. Zum Jubiläum setzt der Veranstalter, die Spielwarenmesse eG, neue inhaltliche Akzente, fördert den Dialog über Zukunftsthemen und inszeniert das gesamte Messegelände als lebendige Bühne.

Globale Relevanz

Die Erfolgsgeschichte der Spielwarenmesse erreicht mit der 75. Ausgabe einen besonderen Meilenstein. Vor Eingang Mitte lädt der "Walk of Play" dazu ein, die wichtigsten Etappen der Messegeschichte zu entdecken. Was 1949 mit dem Beschluss zur Gründung begann, hat sich schnell zum internationalen Treffpunkt der Branche entwickelt. "Die Spielwarenmesse steht mehr denn je für die Abbildung des Weltmarkts, zugleich aber auch für Spezialisierung und ein globales Netzwerk mit ganzjährigen Kontakten", sagt Christian Ulrich, Vorstandssprecher der Spielwarenmesse eG. Fachhändlerinnen und Einkäufer - vom klassischen Spielwarenhandel über Online-Plattformen bis zu den großen Filialisten - profitieren von einem vielfältigen Angebot von 2.313 Ausstellern aus 68 Ländern. Darunter befinden sich 488 neue Unternehmen, die auf der Spielwarenmesse gezielt neue Geschäftsbeziehungen aufbauen. In 18 Hallen mit 13 Produktgruppen zeigt die Veranstaltung die komplette Bandbreite der Spielwarenwelt. Zum Jubiläum wird auf dem gesamten Messegelände gefeiert: Mehr als 30 Aktionen - darunter Selfie-Spots, Mitmachstationen und Musikacts - haben die Aussteller vorbereitet. Unter den Highlights befinden sich dabei die "Botanical Pop-up Experience" von Lego, der "Exit Escape Bus" von Kosmos und der Rekordversuch von Zapf Creation, die größte Babypuppe der Welt zu präsentieren.

Aktionsflächen mit frischen Ideen

Orientierung für das neue Geschäftsjahr bieten die strategisch platzierten Specials der Spielwarenmesse. In Eingang Mitte setzen die beiden ToyTrends richtungsweisende Impulse: "AI Loves (to) Play" zeigt Spielwaren, die KI-Tools einsetzen oder Wissen darüber vermitteln, während "Creative Mindfulness" kreative und handwerkliche Fähigkeiten bis zum fertigen Objekt in den Fokus rückt. Gleich daneben lädt die Fläche Toys for Kidults zum Ausprobieren und Fachsimpeln ein - präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Erfolgshändler Ultra Comix und der Messe SPIEL aus Essen. Dem Marktforschungsunternehmen Circana zufolge adressiert das Segment ein enormes Marktpotenzial: In den USA liegen die Ausgaben für Spielwaren für Konsumenten ab zwölf Jahren zwischen Oktober 2024 und September 2025 bei 13,4 Mrd. US$ (+12%) und in Europa bei 5,7 Mrd. Euro (+14%). Ebenso zukunftsweisende Produkte finden Besucherinnen und Besucher in Halle 3A: In der neu gestalteten StartupArea präsentieren 44 Aussteller aus 16 Ländern ihre kreativen Ideen - darunter 22 Newcomer aus Deutschland. Die New Product Gallery bündelt Innovationen kompakt in mehr als 130 Showcases, während der ToyAward in sechs Kategorien zusätzliche Aufmerksamkeit für Gewinner und Nominierte schafft. Die Verleihung findet am Mittwoch, um 11 Uhr im Toy Business Forum statt. In Halle 7A sorgt das Special der Kategorie Sport, Freizeit, Outdoor mit Testflächen und Aktionen für Dynamik. So lädt der Trendsport Pickleball anhand von zwei Spielfeldern der Aussteller JOOLA und Toynamics zum Ausprobieren ein.

Fachwissen vertiefen

Die Spielwarenmesse steht für mehr als Produkte - sie vermittelt Branchenwissen und lebt vom persönlichen Austausch. Fachliche Tiefe bietet das Toy Business Forum in Halle 3A mit Vorträgen zu Handels- und Spielwarentrends, Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit und Kidults. Tägliche Lunchpausen mit Musik und Foodtrucks schaffen zudem Raum für Gespräche in lockerer Atmosphäre. Vielfältige Formate wie Panels, Live-Podcasts, ToyPitch und Exhibitors on Stage ergänzen das Bühnenprogramm. Am Mittwoch feiert die Value of Play Conference Premiere auf der Spielwarenmesse, die von 8.30 bis 10.30 Uhr im Toy Business Forum gemeinsam mit Experten verschiedenste Facetten des Spielwerts beleuchtet. Für Modellautofans hält der Donnerstag um 16.30 Uhr am gleichen Ort ein besonderes Erlebnis bereit: Mit der Aufnahmezeremonie in die Model Car Hall of Fame würdigt die weltgrößte Diecast-Community von hobbyDB die Pioniere der Modellfahrzeugindustrie. Eine weitere Zielgruppe kommt im Foyer NCC West auf ihre Kosten: Die LicenseLounge rückt das Lizenzgeschäft als starken Wachstumstreiber in den Mittelpunkt und vermittelt in den LicenseTalks wichtige Markteinblicke. Am Messefreitag bildet die Game Inventors Convention (NCC Mitte, Ebene 1) eine Plattform für kreative Köpfe der Spieleszene. Neben 156 Teilnehmenden aus 22 Ländern sind erstmals auch internationale Spiele-Organisationen wie DAU/LUDO (Spanien), Festival International des Jeux de Cannes (Frankreich), PLAY (Italien) und POP Week Inventor Pitch & Innovation Conference - Chicago (USA) vertreten - inklusive Networking-Party am Abend.

Eine Branche in Partylaune

Neben Produktvielfalt und Wissensvermittlung gehört das Networking zur DNA der Spielwarenmesse. Zahlreiche Formate schaffen Raum für Austausch in entspannter Atmosphäre. Neu in diesem Jahr ist Let's Connect! - Toy Community Meetup in Halle 2. Die Teilnehmenden der Spielwarenmesse haben die Möglichkeit, täglich zwischen 12 und 16 Uhr in lockeren Sessions zu aktuellen Themen zusammenzukommen: Startups, Kidults & Fandom, Food Lovers Break, Marketing, First Timers und Long Timers sowie KI in Handel und Industrie. Die exklusive ToyNight am ersten Messetag vereint alle Aussteller unter dem Motto "Welcome to the Future". In diesem feierlichen Rahmen werden auch die 15 Austeller der ersten Stunde geehrt. Am Donnerstagabend sorgt die RedNight mit Standpartys für ausgelassene Feierlaune und fördert den Austausch mit Branchenkolleginnen und -kollegen. Auch die ToyCity Nürnberg ist in die Jubiläumsfeierlichkeiten eingebunden: Illuminationen der Kaiserburg und des Frauentorturms unterstreichen die festliche Atmosphäre.

"Zum 75. Mal ist die Spielwarenmesse der zentrale Treffpunkt der Branche: Menschen aus aller Welt kommen in Nürnberg zusammen, entdecken Trends, nutzen Geschäftschancen und erleben den einzigartigen 'Spirit of Play'. Wir freuen uns darauf, das Jubiläum mit allen Teilnehmenden gemeinsam zu feiern - und richten den Blick voller Optimismus auf eine erfolgreiche Zukunft", resümiert Christian Ulrich.

Bildmaterial steht Ihnen unter www.spielwarenmesse.de/media zur Verfügung.