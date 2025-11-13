Swardman GmbH

Swardman übergab dem Papst einen Electra 2.0

Bild-Infos

Download

Vatikanstadt (ots)

Der tschechische Hersteller von Premium-Spindelmähern, die Firma Swardman, hat heute eine Sonderanfertigung des Modells Swardman Electra 2.0 im Vatikan feierlich an Papst Leo XIV. übergeben.

Das für den Vatikan bestimmte Modell Electra wurde im eleganten weißen Design entworfen und ist so konfiguriert, dass es den spezifischen Erfordernissen des Rasenmähens in den Vatikanischen Gärten umfassend gerecht wird - von der Wahl der Arbeitsbreite über die Anzahl der Klingen bis hin zur Spezifikation der Fahrwalzen.

Der Rasenmäher wird in den Vatikanischen Gärten zum Einsatz kommen, die zu den am sorgsamsten gepflegten Grünflächen der Welt gehören. Um seinen Betrieb und die Wartung werden sich die zuständigen Mitarbeiter der Vatikanischen Gärten kümmern.

Tschechische Präzision im Dienste des Vatikans

Mit diesem Projekt gehört die Marke Swardman nun zu den ausgewählten Unternehmen, die ihre Produkte an die Vatikanischen Gärten liefern, einen Ort mit langer Tradition in Sachen Ästhetik, Ruhe und spirituelle Ausgeglichenheit. Der speziell gefertigte Rasenmäher Electra 2.0 entstand in enger Zusammenarbeit zwischen dem Design- und dem Produktionsteam von Swardman. Den Auffangkorb ziert das Wappen des Heiligen Stuhls, welches die Verbindung von Tradition, Handwerkskunst und Liebe zum Detail symbolisiert. Der Electra 2.0 wurde vor allem wegen seines leisen Laufs, seines präzisen Schnitts und seiner zeitlosen Eleganz ausgewählt, die perfekt zum Ambiente der Vatikanischen Gärten passen.

"Es ist uns eine besondere Ehre, dass der Rasen im Vatikan mit einem tschechischen Rasenmäher von Swardman gepflegt wird. Dieser Augenblick symbolisiert für uns Anerkennung der langjährigen Arbeit unseres Teams und bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und selbst eine kleine tschechische Firma globale Reichweite haben kann. Swardman stand schon immer für Werte wie Ruhe, Harmonie und Rechtschaffenheit - und genau diese Werte symbolisiert nun auch dieses Ereignis.", erklärt Michael Suchanka, CEO von Swardman.

Technologische und ästhetische Perfektion

Das Modell Swardman Electra 2.0 ist der leiseste vollelektrische Spindelmäher seiner Klasse. Er vereint einen modernen Elektroantrieb, handwerkliche Verarbeitung, minimalistisches Design und außergewöhnliche Schnittpräzision. Jedes Stück wird von Hand zusammengebaut und direkt im Werk in Sardice getestet, wo Swardman Wert auf die Verbindung von Innovation und Handwerkstradition legt.

Die personalisierte Version für den Vatikan ist ein Unikat, das nicht in Serie gehen wird. Die Gärtner des Vatikans werden also ein speziell für ihre Bedürfnisse entwickeltes Original verwenden.

Über Swardman

Die Swardman s.r.o. wurde 2013 mit der Vision gegründet, die besten Spindelmäher der Welt herzustellen. Entwicklung und Produktion erfolgen im mährischen Sardice, von wo aus die Produkte in Dutzende Länder der Welt exportiert werden. Das Portfolio der Marke umfasst das Benzin-Modell Edwin und das Akku-Modell Electra, ergänzt durch ein breites Zubehörsortiment für die professionelle und private Pflege von Premium-Rasenflächen.

Weitere Informationen: www.swardman.com