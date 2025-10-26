Racing Unleashed AG

Flagship Racing Lounge eröffnet im Herzen von Zürich: Racing Unleashed beschleunigt in eine neue Ära

Cham, Schweiz | 1. Juli 2025. Racing Unleashed öffnet am Dienstag, 1. Juli 2025, offiziell die Türen seiner neuen Flagship Racing Lounge an der Europaallee in Zürich. Nach Monaten der Vorfreude ist der High-End-Sim-Racing-Standort bereit für die Öffentlichkeit. Der Start erfolgt aus der Pole Position, unterstützt von starken Partnerschaften ab dem ersten Tag.

Ein neuer Hotspot für digitalen Motorsport und urbanen Lifestyle

Mitten im Herzen der Stadt vereint die neue Lounge das komplette Racing Unleashed-Erlebnis: Adrenalin, Lifestyle und Community. Ausgestattet mit 17 hochmodernen Simulatoren auf über 500 Quadratmetern markantem Design und ergänzt durch ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, ist die Zürich City Lounge weit mehr als nur ein Ort des Racings – sie ist ein völlig neuer urbaner Treffpunkt.

Im Zentrum des Geschehens: die Ascari Bar & Bistro, benannt nach der legendären Rennstrecke. Sie verbindet motorsport-inspiriertes, elegantes Design mit einer kuratierten Getränkeauswahl und gehobener Casual Cuisine. Ob schneller Espresso, Afterwork-Cocktail oder ein Pitstop-Lunch mit Rennerlebnis – der Ort lädt Gäste dazu ein, den Racing Unleashed-Vibe auch abseits der Rennstrecke zu erleben.

Eine Blaupause für die globale Expansion

Als erste Flagship Racing Lounge markiert der Standort Zürich ein neues Kapitel in der Entwicklung von Racing Unleashed. Die Kombination aus High-End-Rennsimulation und hochwertigem Gastronomieerlebnis setzt einen neuen Massstab – sowohl für E-Sport-Profis, Motorsport-Fans als auch für Kund:innen aus dem Corporate-Event-Bereich. Das innovative Lounge-Konzept wird nun in Metropolen weltweit repliziert, sowohl über eigene Standorte als auch im Franchise-Modell und bildet somit das Fundament für das internationale Lounge-Netzwerk von Racing Unleashed.

„Die Eröffnung unserer Flagship Lounge in Zürich ist ein entscheidender Meilenstein für Racing Unleashed“, sagt Adhika Lang, Chief Business Development Officer von Racing Unleashed. „Als Blaupause für unsere globale Expansion wird sie unser Wachstum gemeinsam mit unseren Franchise-Partnern deutlich beschleunigen.“

Starke Partnerschaften von Anfang an

Zum Start der Flagship Lounge in Zürich stehen bereits zwei starke Partner an der Startlinie: EPAM –ein weltweit führender Anbieter für digitale Transformation, Produktentwicklung sowie integrierte Strategie-, Experience- und Technologieberatung und TCS Stadt Zürich, die regionale Gruppe des grössten Mobilitätsclubs der Schweiz, der sich für Sicherheit, Nachhaltigkeit und individuelle Mobilität im Alltag engagiert. Ihr frühes Engagement unterstreicht die Attraktivität des Standorts für

Marken, die ihre Communities aktivieren möchten, ob über Simulator-Branding, digitale Inhalte, On-Site-Aktivierungen oder Lounge-Präsenz. Mit einem einzigartigen Konzept und der strategischen Lage

2 / 3in einer hochfrequentierten Innenstadt zieht Racing Unleashed die Aufmerksamkeit sowohl der Motorsport-Szene als auch der Business-Welt auf sich.

Ein weiterer Meilenstein in einem bahnbrechenden Jahr

Die Eröffnung des Standorts in Zürich ist das jüngste Highlight in einem Jahr voller mutiger Schritte von Racing Unleashed. Bereits Anfang des Jahres übernahm das Unternehmen vTelemetry PRO, eine führende Sim-Racing-Software für Datenanalyse und Telemetrie. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen stieg als Investor ein. Im Juni folgte dann der Launch des offiziellen McLaren Racing Motion Simulators. Mit der Eröffnung der neuen Flagship Racing Lounge, einem Brand Refresh und einer vollständig überarbeiteten Website, schlägt Racing Unleashed ein neues Kapitel auf. Diese Meilensteine unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, die Sim-Racing-Kategorie durch Innovation, Zugänglichkeit und immersive Erlebnisse anzuführen.

Buchungen & Öffnungszeiten

Die Lounge befindet sich an der Kasernenstrasse 97, 8004 Zürich, und ist täglich wie folgt geöffnet:

Montag bis Mittwoch: 11:30 – 21:00

Donnerstag bis Samstag: 11:30 – 23:00

Sonntag: 11:30 – 18:00

Die Sessions in der neuen Racing Lounge Zürich City können online unter racing-unleashed.com gebucht werden. Gäste sind ausserdem den ganzen Tag über als Walk-Ins willkommen.

