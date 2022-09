Universität St. Gallen

Semesterbeginn an der Universität St.Gallen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Am 19. September ist Auftakt zum Herbstsemester 2022 an der Universität St.Gallen (HSG). Für die 1856 (Vorjahr: 1777) Studienanfänger (Vorjahr: 1777) beginnt das Studienjahr jedoch bereits am 12. September mit der traditionellen «StartWoche». Dort setzen sich die neuen Studierenden in diesem Jahr mit dem Thema «Polarisierung» auseinander. Im Rahmen der englischsprachigen Kick-off Days begrüsst die HSG daneben vom 12. bis 16. September 2022 auch über 700 neue Studierende auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe.

Ein neuer Online-Beitrag blickt hinter die Kulissen der StartWoche an der HSG.

Weitere Eckdaten zum Semesterbeginn an der HSG finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.