20 Jahre Lesereihe «Das andere Buch an der Uni»: Frank Heer liest aus seinem Werk «Alice»

Die Lesereihe « Das andere Buch an der Uni» bietet Neuerscheinungen mit Schweiz-Bezug eine Bühne. Zur Feier des 20jährigen Bestehens der Reihe liest Frank Heer aus seinem Buch «Alice». Die Lesung ist öffentlich und kostenlos. Sie findet am Donnerstag, 15. September 2022, um 19.30 Uhr, in der Bibliothek der Universität St.Gallen (HSG) statt.

Das Buch erzählt von der Begegnung eines jungen Lokalreporters mit der Musikerin Alice, von Menschen und Erinnerungen, die verschwinden und unverhofft wieder auftauchen. Musikalisch lässt sich Frank Heer von Kassettenrekorder und Schlagzeug begleiten.

Weitere Informationen finden Sie in einem Online-Beitrag auf unserer Webseite.

Bild: Frank Heer fotografiert von Ayse Yavas.

