Universität St. Gallen

Studie zur Assekuranz: Versicherer als Nachhaltigkeitstreiber

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Die Assekuranz nimmt als Risikoträgerin eine Schlüsselrolle bei gesellschaftlichen Veränderungen ein. Kann die Versicherungswirtschaft im Umkehrschluss auch zur Vorreiterin in Sachen nachhaltige Entwicklung werden? Sie kann, stellt eine neue Studie des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St.Gallen (IVW-HSG) fest. Gemäss der Analyse lassen sich entlang der Wertschöpfungskette der Versicherer 50 konkrete Beiträge für mehr Nachhaltigkeit ablesen, was im Vergleich zu anderen Branchen hoch ist.

Die detaillierten Studienergebnisse sowie 50 Beiträge der Assekuranz zu Nachhaltigkeit unter: I.VW Schriftenreihe « Framework für Nachhaltigkeit aus Perspektive der Assekuranz»

Weitere Informationen sind in der Medienmitteilung im Anhang zu finden.

Kontakt für inhaltliche Rückfragen zur Studie:

Martin Eling, Professor für Versicherungsmanagement

Institut für Versicherungsmanagement (IVW-HSG)

+41 71 224 79 80, martin.eling@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.

Weiteres Material zum Download Bild: NachhaltigkeitAssekuranz-2000x1125.jpg