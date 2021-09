Universität St. Gallen

«Glanzstücke Schweizer Unternehmertums»

Grösse ist nicht das einzige Erfolgsrezept auf dem Weltmarkt. Gerade in der Schweiz gibt es einige KMU, die immer noch hierzulande produzieren und sich damit global behaupten konnten. Ihren Entwicklungsgeschichten widmet sich das frei verfügbare Buch «Masterpieces of Swiss Entrepreneurship». Im Interview erklärt Co-Autor Prof. Dr. Heiko Bergmann, was die porträtierten Unternehmen gemeinsam haben.

Kontakt für Fragen:

Prof. Dr. Heiko Bergmann, Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen (KMU-HSG)

+41 71 224 71 33, heiko.bergmann@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch