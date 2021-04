ELONGATE

Neuer Kryptowährungs-Token ELONGATE verspricht insgesamt 1.000.000 US-Dollar an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen

Bern, Schweiz (ots/PRNewswire)

ELONGATE, ein schnell aufstrebender Kryptowährungs-Token, der vor 3 Wochen eingeführt wurde, hat insgesamt mehr als 1.000.000 US-Dollar an Geldspenden für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zugesagt. Elongate basiert auf der Binance Smart Chain und ist ein Krypto-Token, der aus einem Tweet von Elon Musk entstanden ist. Seitdem ist er entschlossen, die Macht und das Kapital von Memes und Internetkultur zu nutzen, um das Gesicht des wohltätigen Gebens zu verändern.

In einer Reihe von wöchentlichen Live-Streams, genannt Charity-Partys, mit seiner engen Gemeinschaft von Investoren, hat Elongate an wohltätige Organisationen wie Children International, Action Against Hunger und The Ocean Cleanup gespendet. Am 4. April nahm Children International eine erste Spende in Höhe von 75.000 Dollar entgegen, ein Betrag, der bei der letzten Wohltätigkeitsparty von Elongate am 18. April auf 325.000 Dollar erhöht wurde. Action Against Hunger und The Ocean Cleanup haben beide insgesamt 250.000 Dollar von der Elongate-Gemeinschaft erhalten. Eine weitere Zusage ist für Big Green reserviert, die zusammen mit Elongate ein Live-Stream-Event im Rahmen der diesjährigen Earth-Day-Feierlichkeiten durchführen werden. Big Green ist eine Non-Profit-Organisation, die von Kimbal Musk und Hugo Matheson gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, gesunde Orte zu schaffen, an denen Kinder lernen und wachsen können.

Elongate ist ein Kryptowährungs-Token, der aus einem Tweet des Milliardärs, Technologie-Ikone und Philanthropen Elon Musk vom 25. März hervorgegangen ist. Von dort aus schuf ein Blockchain-Entwickler Elongate, einen Community-getriebenen Token, der die allgemeine Natur des Kryptohandels mit wohltätigen Initiativen verbindet. Schon wenige Tage nach der Gründung organisierten sich die Mitglieder der Gemeinde selbst, um das Projekt zu pflegen, zu verwalten und zu skalieren. Elongate wird derzeit von seinem Chief Executive Officer Lorenzo Andree, einem in der Schweiz ansässigen Wirtschaftsinformatiker, geleitet. Das Team vergrößert sich ständig und ist bestrebt, seine Aktivitäten weiter auszubauen. Derzeit hat Elongate keine Verbindungen zu Elon Musk.

Angesichts der zahlreichen sich überschneidenden und spannenden Initiativen von Elongate erklärt Gene Rhode Fuensalida Pantig, Chief Marketing Officer bei Elongate: "Elongate hat das konkrete Ziel, als 'Tor' für digitale Initiativen zu dienen, um in die reale Welt zu skalieren. Der Kryptowährungsraum ist eine ungenutzte Kraft, in der seine Unterstützer - die aus allen Bereichen des Lebens kommen - bereit sind, die Welt zu verändern. Wohltätigkeit ist ein integraler Bestandteil des Elongate-Ökosystems und wir wollen dies durch die Erweiterung unserer Angebote zukunftssicher machen. Neben den karitativen Initiativen sind wir auch dabei, ein NFT-Launchpad und andere Krypto-Innovationen einzuführen. Elongate ist in der Lage, seine Identität nicht nur im digitalen und Krypto-Bereich, sondern auch in der realen Welt zu diversifizieren."

Derzeit besteht Elongate aus einer Community von mehr als 250.000 Inhabern, mit einer Gesamtanhängerschaft von mehr als 140.000 über alle seine Plattformen und Kanäle. Weitere Informationen zu Elongate finden Sie unter https://www.elongate.cc/