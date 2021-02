Ferris Bühler Communications

Zürcher Entertainer macht Mut mit neuem Buch: «Scheiss drauf – jetzt erst recht!»

Heute, 04. Februar, veröffentlicht der Zürcher Entertainer Tino Andrea Honegger sein Schreib-Debüt «Scheiss drauf – jetzt erst recht!».

Die Kulturszene steht derzeit still. Rückschläge stehen in der knallharten Unterhaltungsbranche auf der Tagesordnung. Der Weg zum Erfolg ist steinig – das weiss auch Produzent, Regisseur und Musicaldarsteller Tino Andrea Honegger. Trotz der Krise, die seine Projekte auf Eis gelegt hat, hat der Zürcher keinen Moment ans Aufgeben gedacht und sein erstes Buch geschrieben: «Scheiss drauf – jetzt erst recht!», in dem es um jene Geisteshaltung geht, die Honegger täglich an seinen Träumen arbeiten lässt und mit der er anderen Mut machen will.

