Neue Werbekampagne: TWINT bringt die kleinen Händler ganz gross raus!

Werbekampagne «TWINT es einfach»: TWINT bringt die kleinen Händler ganz gross raus!

Die aktuellste Kampagne «TWINT es einfach» zeigt echte TWINT Händler, wie sie dank der einfachen und günstigen Bezahllösung bargeldlos einkassieren können. Drei Händler von 300 Bewerbern zieren die Werbeplakate der Bezahl-App der Schweiz.

Mit einem neuen frischen Auftritt zeigt sich TWINT diese Tage auf allen gängigen Werbekanälen. Der neue Slogan «TWINT es einfach» wird unterstützt durch die sympathischen Bilder von echten Händlern. «Wir haben in einer ersten Phase bei unseren kleinen Händlern nachgefragt, wer bei dieser Kampagne dabei sein möchte. Wir haben über 300 Bewerbungen mit tollen Bildern erhalten – das war überwältigend», sagt Jens Plath, Chief Marketing Officer bei TWINT.

Drei Gewinner mit eigenem Werbeplakat

Für die Plakate wurden schliesslich drei Händler ausgewählt: picknick.ch aus Zürich, die Leihbar in Bern und das Arco Mushing Team aus Forel-sur-Lucens haben mit ihrer Geschichte überzeugt und nicht nur das Kampagnenshooting mit TWINT, sondern auch drei Plakatstellen rund um ihr Geschäft gewonnen.

Starke Partnerschaft mit den Händlern

Auch alle anderen Händler, welche nicht auf den Werbeplakaten zu finden sind, werden künftig eine grosse Rolle spielen in der Kommunikation von TWINT. «Wir pflegen eine gute Beziehung zu unseren Händlern und wollen Ihnen dafür auch unsere Reichweite zur Verfügung stellen», konkretisiert Jens Plath. In den nächsten Monaten wird die Bezahl-App der Schweiz weiter mit echten Schweizer Händlern die eigenen Kanäle bespielen und deren Geschichten erzählen.

Die Kampagne ist die erste im neuen Brand Refresh von TWINT, an dem SHB+ aus Zürich für Strategie und Raphael Püttmann und Stephan Deisenhofer als Kreativteam mitgewirkt haben. TWINT wurde gerade im Havas Brand Predictor als «Dynamischste Marke in der Schweiz» gekürt. Die App wird bereits von der Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz genutzt.

Kampagnenleitung TWINT: Andrea Walker

Kreation: Raphael Püttmann & Stephan Deisenhofer

Fotos: Jessie Goldsmith

