Denise Kratzenberg von CHEEX zu Gast bei «Meet the CFO»

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Denise Kratzenberg zu Gast.

Wenn man an die Erotikbranche und an das Geschäft mit pornografischen Inhalten denkt, sind die ersten Assoziationen häufig negativ: ein schmuddeliges Geschäft mit zwielichtigen Gestalten. Die HSG-Alumna Denise Kratzenberg will mit ihrem im Jahr 2019 gegründeten Startup CHEEX genau das ändern und hat sich nicht weniger zum Ziel gesetzt, als eine gesamte Branche zu revolutionieren. Mit CHEEX stellen Denise und ihre Mitstreiter:innen ihrer stetig wachsenden Community kuratierte und verantwortungsvoll produzierte erotische Inhalte zur Verfügung.

Denise Kratzenberg ist als Gründerin in einen Wachstumsmarkt eingetreten, der auf Basis der Zahlen die Herzen aller Entrepreneure höher schlagen lassen müsste: Im Internet drehen sich 25 Prozent der Suchanfragen um Pornografie. Dabei wird von den Anbietern ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro pro Tag erzielt. Gemessen an ihrem Umsatz kann es die Pornoindustrie in Deutschland mit der Automobilbranche aufnehmen. Dennoch waren die Anfänge für CHEEX unglaublich schwierig, da es aufgrund des Stigmas, das der Industrie anheftet, kaum möglich war, Kapital zu akquirieren. Auch Werbemöglichkeiten existieren kaum. Wie es Denise trotzdem geschafft hat, CHEEX aufzubauen und mittlerweile Nutzer:innen in 152 Ländern zu erreichen, wie ihr Umfeld es aufgenommen hat, dass sie ein Startup in der Erotikbranche gegründet hat und wie ihre Zukunftsvisionen aussehen, erzählt sie uns in der aktuellen Folge.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

