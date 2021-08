Universität St. Gallen

Einladung zur Diversity & Inclusion Week an der HSG

Wie soziale Vielfalt zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann, zeigen Forschende aus verschiedenen Instituten der HSG während der «Diversity and Inclusion Week» vom 13. bis 17. September 2021 in St.Gallen. Fachleute aus Wissenschaft und Praxis diskutieren während der hybriden Woche über Chancengleichheit in Arbeitswelt und Gesellschaft.

Mit der Veröffentlichung des fünften Gender Intelligence Reports am Dienstag, 14. September 2021, 10 Uhr, werden zudem die Resultate zu den Geschlechterverhältnissen und zum Thema Frauen in Führungspositionen in Schweizer Unternehmen betrachtet. Der Report wird jährlich in Zusammenarbeit mit Advance, dem führenden Verband für Gleichstellung in der Schweiz, und dem Kompetenzzentrum für Diversity & Inclusion der Universität St.Gallen (CCDI-HSG) veröffentlicht. Für den Report wurden Personaldaten von 90 Unternehmen aus der Schweiz ausgewertet.

Das vom Team der Organisationspsychologie geleitete Projekt «Leaders for Equality» stellt am Dienstag, 14. September 2021, die auf Grundlage der ersten Schweizer Studie zum Gleichstellungsengagement männlicher Führungskräfte entwickelte Toolbox vor. Die Toolbox spricht explizit Führungskräfte an und befähigt sie zur nachhaltigen Gestaltung von Gleichstellung im Unternehmen.

Einige Workshops finden im Weiterbildungszentrum Holzweid, Holzstrasse 15, in St.Gallen statt; andere werden als Online Sessions angeboten. Medienschaffende sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung bei kathrin.ott@unisg.ch wird gebeten.

Detaillierte Informationen zur Diversity & Inclusion Week finden Sie hier.

Kontakt für Anmeldung und Organisation:

Kathrin Ott, Marketing Manager Women Back to Business

Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG)

+41 71 224 71 75, kathrin.ott@unisg.ch

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Prof. Dr. Gudrun Sander, Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre und Diversity Management

+41 71 224 75 52, gudrun.sander@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch