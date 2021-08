Universität St. Gallen

«Swissloop Tunneling» im HSG Student Podcast

Rasend schnelle Fortbewegung über Kapseln durch Rohre: Das ist das Ziel von «Swissloop Tunneling». Der studentische Verein baut an einer neuartigen Tunnelbohrmaschine für Hochgeschwindigkeitskapseln. Elena Krasnova, Studentin der Maschineningenieurwissenschaften an der ETH Zürich, und Stefan Kaspar, HSG-Student und Gründer des Vereins «Swissloop Tunneling», geben in der jüngsten Folge des HSG Student Podcast Einblick in ihr Projekt.

Neue Tunnelbohrmaschine konstruieren

«Swissloop Tunneling» ist ein von HSG-Student Stefan Kaspar gegründeter studentischer Verein der ETH Zürich mit rund 50 Studierenden. Er wird als einziger Schweizer Verein an der «Not-A-Boring-Competition» von Elon Musk teilnehmen. Teil des Teams sind Studierende anderer Universitäten, darunter acht von der Universität St.Gallen, die das Vorhaben unterstützt. Ziel von «Swissloop Tunneling» ist es, eine Tunnelbohrmaschine zu konstruieren, um die Realisierung des (Hyper-)Loops voranzutreiben.

Hochgeschwindigkeitsnetzwerk «Hyperloop»

Das Hyperloop-Konzept bezieht sich auf ein bekanntes Whitepaper, das 2013 von Elon Musk in Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Team von Tesla und SpaceX veröffentlicht wurde. Die genannte Veröffentlichung schlägt vor, dass sich Transportbehälter unter Verwendung eines linearen Elektromotors allmählich beschleunigen und luftgelagert über ihrer Bahn durch sich nahezu im Vakuum befindlichen Rohre unter oder über dem Boden gleiten. Auf diese Weise sollten die Kapseln eine Geschwindigkeit von bis zu 1200 km/h erreichen und dabei energieeffizienter, leiser und autonomer als andere Transportmittel sein.

Den Podcast können Sie auf allen gängigen Plattformen oder direkt im Webplayer anhören:

Webplayer

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Kontakt für Rückfragen:

Universität St.Gallen (HSG), Kommunikation

+ 41 71 224 22 25, kommunikation@unisg.ch

www.unisg.ch

