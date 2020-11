Cloud4C Services Pvt. Ltd

Cloud4C und SNP unterzeichnen weltweites Partnerschaftsabkommen

Heidelberg, Deutschland und SingapurHeidelberg, Deutschland und Singapur (ots/PRNewswire)

Cloud4C Services Pte. Ltd, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Diensten mit Sitz in Singapur, hat mit SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP Group), einem weltweit führenden Anbieter von Datentransformationen, einen weltweiten Silver Partnership-Vertrag unterzeichnet, um die komplexe Digital-Transformation von Daten und Prozessen zu vereinfachen. Der Zusammenschluss bietet attraktive Pakete für die beschleunigte Einführung von SAP® S/4HANA in der Cloud, die mit End-to-End-Softwarelösungen aus einer Hand kombiniert werden, um die Gesamtbetriebskosten und die Investitionsausgaben (CAPEX) der Unternehmen zu reduzieren.

Der Zusammenschluss bietet den kombinierten Vorteil der AIOP- und DevOps-gesteuerten Managed Services-Expertise von Cloud4C in SAP S/4HANA und dem BLUEFIELD(TM)-Ansatz von SNP, der auf der CrystalBridge®-Automatisierungssoftware basiert. Auf diese Weise können Unternehmen mehrere Projekte starten und ausgewählte Daten auf einmal in jede gewünschte Cloud-Umgebung migrieren - öffentlich, privat oder beides. Cloud4C bietet weltweit bewährte Verfahren für eine umfassende Bewertung des Cloud-Bereitschaftsstands, die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften sowie die Kostenoptimierung. Die Mindestvertragsdauer läuft bis Ende 2023.

Michael Eberhardt, Chief Operating Officer (COO) bei SNP, erklärte: "Die Cloud-basierte Modernisierung von SAP-Umgebungen ist ein Eckpfeiler der Digital-Transformation und bildet die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg, die der beispiellose, beschleunigte Fortschritt im Bereich der geschäftlichen Flexibilität, Kontinuität und Innovation möglich macht. Ein Wechsel in die Cloud wird zunehmend zu einem integralen Bestandteil für strategische geschäfts- und technologiekritische Szenarien wie beispielsweise SAP S/4HANA, Fusionen, Übernahmen, Ausgliederungen und Infrastrukturkosten. Wir freuen uns, mit Cloud4C zusammenzuarbeiten und unsere Kernkompetenz bei der Umstellung der SAP-Systemlandschaft weltweit auf ein neues Niveau zu heben. Mit unserem gemeinsamen Angebot profitieren die Unternehmen von unserer Fähigkeit zur selektiven Daten- und Prozessharmonisierung, um ihre Cloud-Datenspeicherung zu minimieren und so durch leistungsstarke Software für maximale Projektgeschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz mit minimalen Störungen und Risiken den Kundenwert zu maximieren."

Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C, erklärte: "Wir freuen uns, mit SNP als Partner bei der Cloud-Evolution zusammenzuarbeiten und cloudbasierte End-to-End-Managed-Services für Unternehmen anzubieten. Unsere Kunden haben jetzt eine praktikable Alternative, um ihre hochkomplexen SAP-Anwendungen mit dem Cloud4C Migration Factory Framework, der fortschrittlichen Software von SNP und dem weltweiten Talentpool in hochmoderne integrierte Umgebungen umzuwandeln. Gemeinsam können wir unseren Kunden helfen, ihre Cloud-Transformation durch cloudbasierte SAP-Managed-Services, SAP S/4HANA-Transformation, Application Management Services (AMS) mit reduzierten Gesamtbetriebskosten durch AIOps und einer einzigen Schnittstelle für das Plattform-Management in die Hand zu nehmen." Weiter erklärte er: "Dank unserer Cloud-Wertbewertung, einschließlich Analyse der Gesamtkostenrechnung, Bewertung von Compliance, Regulierung und Sicherheit und der besonderen Berücksichtigung der Verfügbarkeit zentraler Dienstleistungen, können Unternehmen ihre Geschäfts- und Technologieziele durch unsere innovativen Kostenmodelle erreichen und alle Vorgänge vollständig über die Cloud abwickeln."

Weitere Informationen finden Sie unter www.cloud4c.comund www.snpgroup.com.

