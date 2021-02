Universität St. Gallen

50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz

Vor 50 Jahren haben die Schweizerinnen das Wahlrecht erhalten. Dem Ereignis ging eine jahrzehntelange, emotionale Kontroverse voraus. Die Emotionalisierung politischer Themen, das Schüren der Ängste vor strukturellen Veränderungen gipfeln meist in der Botschaft «Wenn wir das ändern, geht die Welt unter». Nun zeigt die Geschichte, dass dies meistens nicht so ist. Warum tun wir uns trotzdem so schwer mit Veränderungen?

Ein Meinungsbeitrag von Prof. Dr. Gudrun Sander.

Prof. Dr. Gudrun Sander

Leitung des Kompetenzzentrums für Diversity & Inclusion der Universität St.Gallen (HSG)

Titularprofessorin für Betriebswirtschaftslehre und Diversity-Management an der HSG

+41 71 224 75 52; gudrun.sander@unisg.ch

