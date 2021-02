Universität St. Gallen

Online-Vorlesungen vertiefen Ungleichheit zwischen Studierenden

Aufgrund der Pandemie verlagerten die Universitäten ihre Vorlesungen in den virtuellen Raum. Forschende des TechX Lab der HSG (www.techx-lab.org), der Universität Genf und der EPFL Lausanne haben untersucht, welche Auswirkungen diese Umstellung auf die Leistung der Studierenden zeigt. Christian Hildebrand, Professor für Marketing an der Universität St.Gallen, gibt in einem Video Auskunft über die Studienergebnisse.

Die Ergebnisse der Studie finden Sie hier.

Prof. Dr. Christian Hildebrand, Professor für Marketing

Institut für Marketing an der Universität St.Gallen (IfM-HSG)

+41 71 224 28 50, christian.hildebrand@unisg.ch

