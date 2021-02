Universität St. Gallen

Tobias Hestler von GlaxoSmithKline zu Gast bei «Meet the CFO»

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der fünften Folge ist Tobias Hestler von GlaxoSmithKline zu Gast.

Vom Assistenten des Divisionsleiters Tiergesundheit bis zum Global CFO des gesamten Generikageschäfts. Diese beeindruckende Karriere hat Tobias Hestler bereits mit Anfang 40 bei Novartis hingelegt. Über ein Joint Venture mit GlaxoSmithKline wechselte er schliesslich nach London und verantwortet aktuell als CFO von Consumer Healthcare eine Einheit mit mehr als 20'000 Mitarbeitern und knapp 10 Mrd. GBP Umsatz, die bald eigenständig an die Börse geführt werden soll.

In unserer neuen Folge von «Meet the CFO» erzählt Tobias Hestler, wie man sich in einem Grosskonzern über viele Karrierestufen durchsetzt, wie man sich dabei die Liebe mit dem Partner erhält und warum ein Teddybär genauso viele Flugmeilen gesammelt hat wie er.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

