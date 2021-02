Neuer Leiter Corporate Communication

Universität St. Gallen

Heute nimmt der neue Leiter Corporate Communication der Universität St.Gallen seine Arbeit an der HSG auf. Er heisst Adrian Sulzer und hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Journalismus und Organisationskommunikation studiert sowie den M.A.S. in Communication Management and Leadership absolviert. Seit bald 20 Jahren ist Adrian Sulzer in der Kommunikation tätig, wobei er ganz unterschiedliche Positionen in diversen Branchen innehatte. Seit zehn Jahren arbeitet er im Hochschulumfeld, davon die vergangenen sieben in leitender Position.

Als ehemaliger Leiter Kommunikation der ZHAW School of Management and Law (SML) ist er mit den Themen, Strukturen und Rahmenbedingungen einer Wirtschaftshochschule vertraut. Für die SML hat Adrian Sulzer unter anderem eine umfassende Social-Media-Präsenz aufgebaut, eine Content-Marketing-Strategie entwickelt und umgesetzt sowie eine eigene Lehrmittelreihe realisiert. Zuletzt war er bei der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) als Leiter Kommunikation und Marketing sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Adrian Sulzer lebt mit seiner Frau in Zürich.

Sie erreichen ihn ab heute über adrian.sulzer@unisg.ch und 071 224 37 05.

