Barino Consulting

COVID19-Aktion für Familien im home-office

Ein Dokument

Schwyzer Hersteller von Drucker-Produkten verzeichnet 300%-Anstieg der Bestellungen wegen COVID19 - Aktion für Familien im home-office

PRESSEMITTEILUNG

COVID-19-Aktion für Familien mit Kindern auf nachhaltigen Druckerpatronen und Tonern von Peach

Schindellegi, 20. April 2020 - Der Schwyzer Hersteller von Tintenpatronen hat in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Krise einen exponentiellen Anstieg der Bestellungen von Druckerpatronen und Tonern von über 300% verzeichnet. Peach geht davon aus, dass vor allem Angestellte und Familien mit Kindern, welche vermehrt von Zuhause aus im „home-office“ drucken müssen, zu diesem Anstieg beigetragen haben.

Peach bietet hochwertigste Recyclingpatronen, welche entsprechend um ein Vielfaches günstiger und nachhaltiger sind als herkömmliche MarkenPatronen. Weil gerade Familien mit Kindern nun zusätzlich finanziell belastet werden, lanciert Peach ein einmaliges und befristetes Spezialangebot für diese Zielgruppe und bietet auf seinem gesamten Angebot an qualitativ-hochwertigen Alternativ-Tinten auf den im Vergleich bereits tiefen Preisen, einen zusätzlichen 10%-COVID19-Familienrabatt. Zum Produktsortiment von Peach gehören kompatible Tintenpatronen für sämtliche gängigsten Druckerhersteller.

Alfred Wirch, CEO von Peach dazu: "Die Marke 'Peach' steht für hohe Qualität zu günstigen Preisen sowie für Nachhaltigkeit der Ressourcen. In dieser herausfordernden Zeit möchten wir Familien mit Kindern unterstützen, welche aufgrund der Corona-Krise vermehrt von Zuhause drucken und auf das Budget achten müssen.“ Peach geht davon aus, dass sich der Trend zu mehr „home-office“ auch nach der Corona-Krise bestätigen wird. Dazu Alfred Wirch: „Bei allen Einschränkungen, welche diese Krise mit sich bringt, erleben viele Menschen auch gewisse Annehmlichkeiten, auf welche sie nach Corona nicht mehr verzichten möchten. Online einkaufen und die Flexibilität vermehrt von Zuhause arbeiten zu können, werden dazu gehören.“

Peach sieht zudem eine Tendenz der Konsumenten vermehrt auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Recyclingprodukte zu achten und so einen Umweltbeitrag zu leisten sowie gleichzeitig das Portemonnaie zu schonen.

Die Patronen und Toner können bequem online über www.peachstore.ch mit dem Gutscheincode corona19 bestellt werden und werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Hause geliefert.

********

Über Peach Peach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how. Die Unternehmensprodukte werden über den eigenen Online-Shop unter https://www.peachstore.ch/ verkauft.

Siro Barino

Barino Consulting - Kantonsstrasse 14 - 8807 Freienbach

Tel.: +41 44 390 42 42 - Mobile: +41 79 335 24 24 - E-Mail: info@barino.ch - www.barino.ch

***** Disclaimer***** This message is for the addressee only and may contain confidential or privileged information. You must delete and not use it if you are not the intended recipient. It may not be secure or error-free. All e-mail communications to and from Barino Consulting / swisskonzept AG may be monitored. Processing of incoming e-mails cannot be guaranteed. Any views expressed in this message are those of the individual sender. This message is for information purposes only. All liability of Barino Consulting and its entities for any damages resulting from e-mail use is excluded.