Zehntes Jahr in Folge: "Financial Times" setzt HSG-Masterprogramm weltweit auf Platz 1

Zum zehnten Mal in Serie hat die internationale Wirtschaftszeitung Financial Times ein Programm der Universität St.Gallen (HSG) als weltweit bestes Master-Programm in Management eingestuft. Der Master in Strategy and International Management (SIM-HSG) der Universität St.Gallen erreicht im heute in London publizierten «Masters in Management»-Ranking erneut den ersten Rang.

Kontakt für Rückfragen:

Prof. Dr. Omid Aschari

Managing Director SIM-HSG, Titularprofessor und Ständiger Dozent für Strategisches Management

+41 71 224 76 03, omid.aschari@unisg.ch, www.sim.unisg.ch

