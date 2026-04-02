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Un timide rayon de soleil sur le marché automobile

Berne (ots)

Le marché suisse des voitures de tourisme montre des signes de reprise, à un toujours niveau modeste. Les 23'258 nouvelles immatriculations en mars 2026 correspondent à une hausse de 7,2 % par rapport au même mois de l'année précédente. Cette évolution marque une accalmie de la tendance négative observée depuis janvier: sur l'ensemble du premier trimestre, le marché affiche désormais une légère progression de 0,6 % par rapport à une année 2025 très faible. Les propulsions traditionnelles continuent de céder du terrain: en mars, l'intérêt des clients s'est à nouveau fortement porté sur les hybrides rechargeables, qui ont progressé de près d'un tiers comparé au premier trimestre de l'année dernière. Tous types confondus, les véhicules à prise représentent un tiers des nouvelles immatriculations de cette année.

En mars 2026, le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a donné un signe de vie. Les 23'258 nouvelles immatriculations enregistrées en mars correspondent à une hausse de 7,2 % par rapport au même mois de l'année précédente, qui avait été très faible. Ce développement permet de clore le premier trimestre sur une note positive: les 52'982 mises en circulation enregistrées depuis le début de l'année correspondent en effet à une croissance de 0,6 %.

La tendance reste à la hausse pour les modèles 100 % électriques et surtout les hybrides rechargeables

Comparé au premier trimestre 2025, les véhicules dits "à prise" (BEV et PHEV) ont progressé de 37,6 % et représentent cette année un tiers des nouvelles immatriculations. Les tendances en matière de motorisation se poursuivent donc: alors que les ventes de voitures de tourisme purement diesel ont chuté de plus d'un quart depuis janvier (-26,8 %), les hybrides rechargeables enregistrent une forte croissance de 31,3 %, soit près d'un tiers de plus qu'à la même période en 2025. Cette croissance témoigne également de la réticence persistante à l'égard de la mobilité purement électrique. Les véhicules 100 % électriques (BEV) ont enregistré une hausse modérée de 6,3 % depuis le début de l'année. Il semble que la confiance dans l'écosystème de la mobilité électrique ne soit pas encore suffisante chez de nombreux acheteurs potentiels, bien que l'autonomie des voitures électriques augmente et que leur prix devienne de plus en plus intéressant. Après tout, plus de 60 % des ménages sont locataires et la grande majorité d'entre eux ne peuvent pas encore recharger leur véhicule chez eux. De plus, les prix de l'électricité restent élevés. Des mesures urgentes s'imposent dans ce domaine si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques.

Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, analyse la situation: "Les chiffres actuels sont encourageants, même s'ils restent à un niveau bas. Les prochains mois nous diront si cette reprise est durable. Nous pouvons nous attendre à ce que l'évolution du coût des carburants pèsera de plus en plus lourd dans les décisions d'achat. Le secteur continue d'espérer une hausse de la demande afin de favoriser le renouvellement d'un parc automobile vieillissant. Le renouvellement rapide du parc de véhicules contribue à réduire les émissions du trafic routier tout en renforçant la sécurité pour tous grâce à des systèmes d'aide à la conduite modernes."

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.