Le marché poursuit sa baisse, les hybrides rechargeables progressent

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein reste sous pression en février 2026. Les 15'697 nouvelles immatriculations correspondent à une baisse de 515 véhicules ou de 3,2 % par rapport au même mois de l'année précédente, déjà faible. Dynamique contrastée pour les différentes propulsions: seules les hybrides rechargeables ont progressé par rapport à l'année précédente.

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein continue de reculer en février 2026. Avec une baisse de 3,2 % par rapport au même mois de l'année dernière, la tendance négative se poursuit. Après deux mois, le recul cumulé se monte à 4,1 %. Si le recul des ventes de voitures de tourisme au cours des premières semaines de l'année constitue un retour de balancier typique après les ventes de fin d'année, la surréglementation en matière de CO2 accentue toutefois encore cette distorsion du marché.

Dynamique contrastée chez les différentes propulsions

Les véhicules équipés d'un moteur à combustion classique continuent de perdre du terrain. Par exemple, moins de 1'000 véhicules diesel ont été immatriculés pour la première fois en février, ce qui correspond à une baisse de 26,8 % comparé à l'année précédente. Du côté des propulsions électrifiées, le tableau est plus contrasté. Tandis que les voitures tout hybrides et semi-hybrides, qui représentent la majeure partie des nouvelles immatriculations, ont stagné avec 6'009 nouvelles mises en circulation, les véhicules purement électriques (BEV) ont reculé de 8,5 % pour passer à 3'113 unités. Seules les voitures hybrides rechargeables sur le réseau électrique (PHEV) ont enregistré une augmentation significative de 25,1 % pour atteindre 1'829 nouvelles immatriculations. On a donc immatriculé deux fois plus de voitures hybrides rechargeables en février que de véhicules diesel.

Thomas Rücker, directeur d'auto-suisse, dit: "La baisse notable des véhicules diesel souligne la mutation structurelle du marché. Dans l'ensemble, le renouvellement du parc automobile reste un facteur clé pour continuer à réduire les émissions de CO2 et pour augmenter la sécurité routière."

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.

Prêt pour le coup d'envoi de la saison de sport automobile

Saviez-vous qu'à partir de la saison 2026 de Formule 1, les moteurs hybrides fonctionneront exclusivement avec du carburant synthétique neutre en CO2? Ce signal fort en faveur de la réduction des émissions dans le sport automobile permet non seulement d'explorer les possibilités techniques, mais aussi de tester la fiabilité de ce carburant dans des conditions extrêmes. On pourra voir pour la première fois qu'il est possible d'atteindre des performances maximales avec des carburants synthétiques, même sous des températures élevées et des conditions de pression maximales. Les carburants synthétiques sont encore très chers. Mais leur utilisation permettrait au parc automobile existant de participer à la réalisation des objectifs climatiques.