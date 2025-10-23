bexio ag

bexio affirme son leadership sur le marché des logiciels pour PME avec l'intégration de Kontera

Rapperswil-Jona/Zurich (ots)

bexio, leader suisse des logiciels de gestion pour les PME suisses, également connu pour sa solution de collaboration numérique avec les fiduciaires, annonce l'intégration de Kontera GmbH.

Filiale à 100% de la Mobilière, bexio réaffirme ainsi son engagement à simplifier toujours davantage la gestion administrative et comptable des entreprises en Suisse, tout en renforçant la collaboration entre fiduciaires et PME.

Kontera propose une solution basée sur l'IA qui rend la comptabilité nettement plus efficace et réduit considérablement le travail manuel. Le pilier de ce système est le "Kontera AI Agent", qui permet un traitement entièrement automatisé des justificatifs. L'intégration de cette fonction dans le logiciel bexio le rendra non seulement plus convivial et simple d'utilisation, mais apportera également un gain d'efficacité substantiel pour les clients PME et les fiduciaires.

Les solutions d'IA de Kontera, utilisées chaque mois par déjà plus de 2'500 entreprises et fiduciaires, complètent idéalement l'offre de bexio. Elles représentent une étape importante dans l'automatisation des processus administratifs et de la comptabilité. Ces fonctions d'IA seront intégrées de manière fluide dans le logiciel de gestion bexio afin que ses plus de 90'000 clients puissent consacrer davantage de temps à leur coeur de métier.

Avec ce rapprochement, bexio et Kontera affichent une ambition claire: l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais un levier essentiel pour accroître la valeur ajoutée pour les clients. Les collaborateurs de Kontera poursuivront leurs activités habituelles et joueront un rôle essentiel dans le développement des fonctionnalités d'IA au sein de bexio. Le montant de la transaction reste confidentiel.

Déclarations

Pascal Schöni, CEO de Kontera: "C'est une immense fierté et une grande joie pour nous d'intégrer bexio", confie le CEO de Kontera. "bexio s'est imposé comme la solution de référence pour les PME et les fiduciaires, et nous sommes convaincus que notre expertise viendra enrichir un logiciel déjà exceptionnel en y intégrant tout le potentiel de l'intelligence artificielle - pour le rendre encore plus innovant et tourné vers l'avenir."

Markus Naef, CEO de bexio: "L'intégration de Kontera représente pour nous une étape tout à fait logique", souligne Markus Naef. "L'intelligence artificielle peut apporter une grande valeur à nos clients si elle est appliquée avec pertinence. Nous sommes convaincus que le savoir-faire de Kontera et ses fonctionnalités déjà disponibles permettront à bexio de passer un nouveau cap. Les PME et fiduciaires pourront compter sur des avantages concrets, et mesurables."

A propos de Kontera

Kontera est une fintech suisse qui propose une plateforme cloud de comptabilité assistée par l'IA conçue pour la pré-comptabilité, le traitement des pièces comptables et la gestion des notes de frais. L'approche basée sur l'intelligence artificielle permet de reconnaître le contenu des justificatifs, de suggérer automatiquement les imputations comptables appropriées ou encore d'optimiser le rapprochement avec les transactions bancaires et par carte de crédit.

L'agent IA contextuel de Kontera, spécifiquement entraîné sur le plan comptable suisse des PME, assure une prise en compte cohérente des règles et cas particuliers tout en accélérant considérablement les processus. La plateforme s'intègre directement aux systèmes comptables courants ainsi qu'aux interfaces bancaires. Kontera applique des standards élevés en matière de sécurité et de protection des données et conserve toutes les données exclusivement sur des serveurs suisses.

A propos de bexio

bexio est une solution suisse tout-en-un qui rend la gestion d'entreprise à la fois simple et efficace. Conçue pour répondre aux défis les plus courants des petites entreprises, des indépendants et des freelances, elle réunit en une seule plateforme intuitive tous les outils nécessaires au quotidien.

Avec bexio, les entreprises ont l'opportunité de digitaliser et automatiser leurs processus en s'appuyant sur l'IA; elles gagnent ainsi un temps précieux et peuvent se concentrer pleinement sur le développement de leur activité.

bexio réunit les entreprises et leurs fiduciaires dans un même compte bexio. Sur la base des données actualisées de l'entreprise, celle-ci reçoit des conseils spécialisés et des recommandations stratégiques claires, qui l'aide à définir ses priorités, à évaluer les risques et à saisir les opportunités au bon moment.

Plus de 90'000 entreprises font déjà confiance à bexio pour sa qualité suisse éprouvée, sa fiabilité et sa capacité d'innovation. De fait, bexio s'adapte et grandit avec chaque entreprise qui l'utilise.

bexio est une filiale à part entière de la Mobilière.

Demandes d'interviews

Markus Naef, CEO de bexio, ainsi que Pascal Schöni CEO de Kontera, sont disponibles aujourd'hui 23 octobre 2025 entre 10h00 et 16h00 pour accorder des interviews et commenter cette évolution importante. Merci de prendre directement contact avec Thommy Rüegg afin de convenir d'un créneau.