Vinylshakerz x Pachanta veröffentlichen neuen Song "Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)"

München (ots)

Remake des spanischen Klassikers "Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)"

"Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)" ist ab Freitag, 15. August 2025, erhältlich

Sommer-Feeling garantiert! Vinylshakerz x Pachanta bringen mit "Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)" frischen Afro-House-Groove und globalen Sound auf die Tanzflächen. Eine moderne Hommage an den spanischen Kult-Hit von 1974 - perfekt für heiße Sommernächte.

Mit frischem Sound präsentieren Vinylshakerz x Pachanta ihre neue Single "Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)", ein tanzbares Remake des spanischen Kult-Hits von Jeanette aus dem Jahr 1974. Das Original erlangte durch Carlos Sauras preisgekrönten Film "Cría Cuervos" (Züchte Raben") weltweite Bekanntheit und zählt bis heute zu den größten Klassikern der spanischen Popmusik.

Jetzt hauchen Vinylshakerz und das Musikprojekt Pachanta dem Song neues Leben ein. Gemeinsam mit der ausdrucksstarken Sängerin KINGA entsteht eine moderne, energiegeladene Neuinterpretation mit Afro-House-Vibes und globalem Sound, die den Sommer 2025 auf die Tanzflächen bringt.

Über Vinylshakerz:

Seit 2005 stehen Vinylshakerz - bestehend aus den Produzenten Mike Red und Thomas Detert - für energiegeladene, clubtaugliche Tracks. Mit Hits wie "One Night in Bangkok" und zahlreichen internationalen Releases haben sie sich fest in der Dance- und Electro-Szene etabliert.

Die Single "Porque Te Vas (feat. KINGA) (AFRO House Mix)" von Vinylshakerz x Pachanta ist ab dem 15. August 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Warner Music vertrieben.

