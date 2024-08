LIDL Schweiz

Über 3'000 Tonnen Schweizer Käse: Lidl treibt Export voran

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz steigert erneut das Exportvolumen von Schweizer Qualitätsprodukten. Mit einem Exportvolumen von über 3'000 Tonnen Schweizer Käse im Jahr 2023 ist Lidl Schweiz für rund 5 Prozent der Schweizer Käse-Exporte nach Europa verantwortlich. Schweizer Lebensmittelproduzenten profitieren vom internationalen Einkaufsnetz des Smart Discounters.

Im Kalenderjahr 2023 konnte Lidl Schweiz die Exportmengen von Schweizer Qualitätsprodukten wie Käse, Wurst und Rösti erneut steigern. Konkret exportierte der Detailhändler über 3'000 Tonnen Schweizer Käse, 9 Tonnen Wurst- und Fleischwaren sowie über 600 Tonnen Rösti ins europäische Ausland. Obwohl die Exporte von Schweizer Käse gemäss Schweizer Käsebranche im letzten Jahr rückläufig waren, konnte Lidl Schweiz den Absatz um mehr als 400 Tonnen steigern und damit die Schweizer Wirtschaft unterstützen. Damit ist Lidl Schweiz für rund 5 Prozent der Schweizer Käse-Exporte nach Europa verantwortlich. Die drei wichtigsten Abnehmerländer von Schweizer Käse für Lidl Schweiz waren im Jahr 2023: 1. Deutschland, 2. die Niederlande und 3. Rumänien.

Die beliebtesten Schweizer Käseprodukte bei Lidl im Ausland sind Bio-Hüttenkäse sowie Appenzeller und Gruyère AOP.

Global vernetzt, regional verwurzelt

Lidl ist bekannt für seine wechselnden Themenwochen und bringt so Vielfalt auf den Teller. So bietet Lidl Schweiz im Rahmen der Themenwoche Italien, Frankreich, Spanien oder Balkan ländertypische Produkte an. Weltweit betreibt Lidl Filialen in über 31 Ländern, wovon 25 Länder mit Schweizer Qualitätsprodukten beliefert werden. Durch das internationale Einkaufsnetz bietet Lidl den Schweizer Lebensmittelproduzenten einen zusätzlichen Absatzkanal. Die Züger Frischkäse AG, ein langjähriger Partner von Lidl Schweiz, betont die Bedeutung dieser internationalen Reichweite: "Wir sind stolz darauf, die kulinarische Käsevielfalt der Schweiz durch Lidl europaweit bekannt machen zu dürfen."