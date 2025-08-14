RTLZWEI

Neue Folge "Mensch Retter - NACHTSCHICHT": Familienstreit mit Folgen und Einsatz in einer U-Bahnstation

Bild-Infos

Download

München (ots)

Schlägerei zwischen Vater und Sohn in Hamburg

Krampfanfall in Münchner U-Bahnstation

Neue Folgen "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" am 14. August 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Rettungskräfte haben es häufig mit schwierigen und belastenden Situationen zu tun. Auch dieses Mal erleben sie Einsätze, die alles andere als alltäglich sind: In Hamburg eskaliert ein Streit zwischen Vater und Sohn und endet mit körperlicher Gewalt. In München sorgt eine Frau mit einem schweren Krampfanfall für einen Notfalleinsatz in einer U-Bahnstation. Und in Nürnberg ist nach einem Motorradunfall noch unklar, wie schwer ein Mann tatsächlich verletzt ist - eine genaue Untersuchung im Krankenhaus soll Klarheit bringen. "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In Hamburg wird ein Rettungswagen in eine Wohnsiedlung gerufen. Ein Vater ist dort mit seinem Sohn in einen Streit geraten - am Ende kommt es sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Vater hat nun Schmerzen im Rippenbereich und bekommt schlecht Luft. Sein Sohn hat eine Risswunde am Ohr davongetragen, die genäht werden muss. Doch warum ist der Streit zwischen den beiden so eskaliert?

In einer Münchner U-Bahnstation wird Notarzt Dr. Don-Felix Ryzek zu einem Notfall gerufen. Eine Frau liegt am Boden und hat einen langanhaltenden Krampfanfall. Bevor er mit der Behandlung beginnen kann, muss herausgefunden werden, um welche Art von Anfall es sich handelt. Erfahrung ist gefragt, um der Patientin schnell und gezielt zu helfen.

In Nürnberg kommt es zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist ein Motorradfahrer mit 50 km/h abrupt zum Stehen gekommen und wurde auf die Straße katapultiert. Er scheint auf den ersten Blick glimpflich davongekommen zu sein, doch bei solchen Stürzen können innere Verletzungen leicht übersehen werden. Zur Sicherheit wird er ins Krankenhaus gebracht und gründlich untersucht.

Die Reportage "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" wird von JANUS Productions produziert. Ausstrahlung am 14. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Über "Mensch Retter - NACHTSCHICHT":

Wenn die Nacht über Deutschland hereinbricht, beginnt für viele Rettungskräfte der härteste Teil ihres Dienstes: die Nachtschicht. Ob auf den Straßen der Großstadt oder in ländlichen Regionen - Notärzte, Sanitäter und Einsatzteams sind rund um die Uhr im Einsatz, um Menschenleben zu retten.