Hamburg Messe und Congress GmbH

Überwältigendes Feedback: INTERNORGA 2025 begeistert die Branche und erzeugt Aufbruchsstimmung

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die INTERNORGA setzte vom 14. bis 18. März in Hamburg neue Maßstäbe und begeisterte den gesamten Außer-Haus-Markt. Unter dem Motto "Wo Trends laufen lernen." rückte sie auch in diesem Jahr die neuesten Entwicklungen in den Fokus und bot so den kompletten Marktüberblick - von innovativen Konzepten zahlreicher Newcomer und Start-ups bis hin zu wegweisenden Impulsen internationaler Player. Mit dem beeindruckenden Angebot der rund 1.200 Ausstellenden, einem einzigartigen Mix aus praxisnahen Talks, informativen Kongressen und spannenden Wettbewerben sowie umfangreichen Networking-Möglichkeiten schaffte die internationale Leitmesse ein motivierendes und begeisterndes Gesamterlebnis für ihre Gäste. Hamburg wurde damit erneut zu dem zentralen Treffpunkt, wo Trends der internationalen Food- und Hospitality- Branche nicht nur präsentiert, sondern auch aktiv gestaltet wurden.

Eine Ananas auf zwei Beinen vor peachfarbenem Hintergrund - so begrüßte die INTERNORGA 2025 erstmals ihre Gäste und ließ das Motto der internationalen Leitmesse "Wo Trends laufen lernen." buchstäblich lebendig werden. "Unsere Ausstellenden haben es ebenfalls als Einladung verstanden - Produktpremieren, Innovationen und Neuheiten präsentierten sich in einer noch nie dagewesenen Vielfalt", so Matthias Balz, Director INTERNORGA. "Das erfüllt uns mit großer Freude, betont die enge Partnerschaft zwischen allen Beteiligten und unterstreicht den hohen Stellenwert der INTERNORGA für die gesamte Außer-Haus-Branche." Maßgeblich für diese Entwicklung war nicht zuletzt der neue Trendbereich Future Food. Visionäre Unternehmen zeigten dort eindrucksvoll, wie pflanzenbasierte Produkte, alternative Proteine, Foodtech und Fermentation die Ernährung von morgen im Außer-Haus-Markt neu definieren. Dieser zukunftsweisende Bereich für nachhaltige Ernährungskonzepte ergänzte die beliebte Newcomers Area perfekt und unterstrich so zusammen mit dem Angebot an digitalen Lösungen rund um das AI CENTER den innovativen Geist des Events.

Fachmesse mit Wow-Effekt: Spannende Highlights und nachhaltige Lösungen

Die INTERNORGA überraschte nicht nur mit außergewöhnlichen Neuheiten der Ausstellenden - auch beim Rahmenprogramm kamen die rund 85.000 Besuchenden voll auf ihre Kosten. Bereits am Vortag der Veranstaltung brachte das Internationale Foodservice-Forum als größter und bedeutendster Fachkongress die Branche zusammen und bot genauso wie die einzigartige Afterwork-Lounge OFF THE RECORD ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Spannend wurde es nicht nur bei den renommierten Awards wie dem INTERNORGA Zukunftspreis, dem NEXT CHEF AWARD und dem Deutschen Gastro-Gründerpreis - der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feierte. Gleich drei deutsche Kaffee-Meisterschaften der Specialty Coffee Association (SCA) begeisterten Jurys und Zuschauende gleichermaßen. Und nach ihrem erfolgreichen Kick-off im vergangenen Jahr beeindruckten die freakstotable erneut mit rund 40 Manufakturen für hochwertige und nachhaltig produzierte Lebensmittel. "Die INTERNORGA hat in diesem Jahr noch einmal einen echten Schritt nach vorne gemacht - das merkt man an der sehr guten Stimmung, trotz der aktuellen Herausforderungen in der Branche. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Schwung in den kommenden Monaten mitnehmen und weiterhin zuversichtlich bleiben können", so Christian Strootman, Vorsitzender des INTERNORGA-Messebeirats und Managing Director bei United Tables.

INTERNORGA und Hamburg gehen Hand in Hand

"Wo Trends laufen lernen." - das Motto passt nicht nur perfekt zur INTERNORGA, sondern auch zu ihrer Heimatstadt Hamburg. Heiko M. Stutzinger, CEO der Hamburg Messe und Congress, hebt hervor: "Entscheidender Erfolgsfaktor und anhaltender Top-Trend im Außer-Haus-Markt bleibt die authentische Verkörperung der Gastgeberrolle. Das bisherige Feedback zur INTERNORGA 2025 bestätigt, dass sowohl wir als führendes Branchenevent als auch Hamburg mit seinem lebendigen, urbanen Flair und seiner einladenden, weltoffenen Atmosphäre genau diesen Anspruch erfüllen."

Nach ersten Ergebnissen eines unabhängigen Marktforschungsinstituts überzeugt die INTERNORGA erneut mit Bestnoten: Hohe Zufriedenheit, starke Weiterempfehlung und eine klare Besuchsabsicht für 2026 unterstreichen ihre Bedeutung als Leitveranstaltung für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien und als zentraler Treffpunkt für Entscheiderinnen und Entscheider.

Die nächste INTERNORGA findet vom 13. bis 17. März 2026 statt.

Die kommunizierten Zahlen beruhen auf einer Hochrechnung vom letzten Messetag, Stand 12 Uhr, und sind vorläufig. Highlight-Fotos der INTERNORGA finden Sie ab sofort hier, Statements von ausgewählten INTERNORGA-Ausstellenden ab dem 19. März unter Ausstellerstimmen.

Pressematerial zum Download: https://hmc.canto.de/b/G3Q2B

Pressemitteilungen: www.INTERNORGA.com/info/presse/pressemitteilungen