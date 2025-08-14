RTLZWEI

"Love Island VIP" kehrt zurück mit bekannten Reality-Gesichtern, aufregenden Flirts und jeder Menge Herzklopfen

München (ots)

21 prominente Singles auf der Suche nach echten Gefühlen

Sylvie Meis moderiert erneut die heißeste Show des Sommers

"Love Island VIP" ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 4. September auf RTL+.

Es darf wieder geknutscht, gezweifelt und sich verliebt werden! RTLZWEI schickt "Love Island VIP" in die zweite Runde und verwandelt die traumhafte Villa in Griechenland erneut in die wohl aufregendste Location der Reality-Szene. Auch in diesem Jahr wagen 21 prominente Singles den Sprung in die luxuriöse Villa, um das große Liebesglück zu finden. Ob Reality-Newcomer wie Dion Brown und Josh Stanley oder Reality-Allstars wie Stella Stegmann und Filip Pavlovic - sie alle haben ein Ziel: echte Gefühle finden und vielleicht sogar 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. "Love Island VIP" - ab dem 11. September 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 4. September auf RTL+.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr stellen sich auch 2025 wieder 21 VIP-Islander der vielleicht wichtigsten Frage ihres Lebens: Ist das hier wahres Herzklopfen - oder ein cleverer Weg zur Siegprämie von 50.000 Euro? Dabei fühlt ihnen Moderatorin Sylvie Meis charmant auf den Zahn: Wer spielt - und wer meint es wirklich ernst? Sicher ist nur eins: "Expect the unexpected"! Neben heißen Flirts und intensiven Dates erwarten die Islander auch in dieser Staffel überraschende Wendungen, emotionale Achterbahnfahrten und so manche Beziehung, die auf dem Spiel steht.

Und das sind die VIPs: Royal Reality trifft Liebeshunger! Mit Filip Pavlovic sucht ein waschechter Dschungelkönig das wahre Glück. Dschungelerfahrung hat auch Marco Cerullo, der nach der Trennung von Christina in Sachen Liebe neu durchstartet. Stella Stegmann hatte als "Bachelorette" die Qual der Wahl, doch wie wird sie sich gegen die anderen Frauen behaupten? Umut Tekin hingegen hofft nach seiner turbulenten Ex-Beziehung bei "Love Island VIP" endlich die Eine zu finden.

Mit Laura Lettgen aka Laura Blond, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger und Dijana Cvijetic ziehen vier Frauen mit "Love Island"-Erfahrungen in die Villa ein. Dazu gesellen sich Islander-Urgestein Josua Maria Günther und Ex-Granate und "Make Love, Fake Love"-Sieger Maurice Spada. Spielt er bei "Love Island VIP" etwa auch nur die Liebe vor?

Das Feuer auf die Liebesinsel bringen in diesem Jahr die drei temperamentvollen Frauen Gabriela Alves Rodriguez, Jennifer Iglesias und Jeje Lopes. Fitnessmodel Nam Vo feiert seine Dating-Reality-Premiere - ebenso wie Zverev-Ex Brenda Patea ("GNTM"). Auf Liebessuche begeben sich außerdem Mallorca-Auswanderer Yannick Syperek und Monaco-Sunnyboy Josh Stanley. Joena Steilen kämpfte bei "Too Hot to Handle" gegen die Versuchung - wird sie jetzt bei Jona Steinig schwach? Und Tatum Koch, die bei "Temptation Island" widerstand, sowie Dion Brown, der "Are You The One" als Single verließ, fragen sich: Ist "Love Island VIP" vielleicht der Ort, an dem sie endlich ihre große Liebe finden?

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.