SWI swissinfo.ch bringt die eidgenössischen Wahlen 2023 live ins Ausland

Am Wahlsonntag können Schweizerinnen und Schweizer im Ausland live dabei sein, wie die Schweiz ihr neues Parlament wählt. SWI swissinfo.ch berichtet via App "SWIplus" und Webseite laufend und überträgt die Wahlsendungen von SRF auf Deutsch, von RTS auf Französisch und RSI auf Italienisch.

Diesen Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. An diesen Wahlen hatten auch mehr als 200 000 Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit teilzunehmen. SWI swissinfo.ch macht es den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer möglich, die Hochrechnungen, Resultate und Analysen live per TV-Stream mitzuverfolgen.

Die Resultate bequem und rasch zur Hand

Für die Berichterstattung rund um die eidgenössischen Wahlen heben das Schweizer Fernsehen SRF, Radio Télévision Suisse RTS und Radiotelevisione svizzera RSI das sogenannte Geoblocking auf, damit alle Sendungen des Sonntages weltweit verfügbar sind. Die aktuelle TV-Liveberichterstattung kann auf dem Handy direkt über die App "SWIplus" oder via Webseite swissinfo.ch mitverfolgt werden.

Resultate-Service in zehn Sprachen

Am Wahlsonntag informiert SWI swissinfo.ch ab 12.00 Uhr via App "SWIplus" in den Nationalsprachen und Englisch sowie via Webseite in zehn Sprachen laufend über Resultate und Entwicklungen. So haben die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland nebst kompakter, übersichtlicher Information rund um die Kandidierenden oder die Parteien auch direkt Zugang zu den aktuellen Hochrechnungen und Resultate aus allen Kantonen und den relevanten Reaktionen. Die Leserinnen und Leser von SWI swissinfo.ch haben die Wahl zwischen interaktiven Grafiken, Livestreams von SRF, RTS und RSI oder den Analysen von SWI swissinfo.ch.

Hochrechnungen und Resultate auf Social Media

Leserinnen und Leser, die sich lieber über die Sozialen Medien informieren, werden laufend via Twitter und Facebook über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Die Berichterstattung von SWI swissinfo.ch, SRF, RTS und RSI erfolgt aus der ganzen Schweiz: mit Schaltungen zu den Aussenstellen im Bundeshaus und in den Kantonen, wo Korrespondentinnen und Korrespondenten der SRG die Entwicklung begleiten und Reaktionen einholen.

Exklusive Analysen und Einschätzungen der Parteispitzen

Die Crew des Forschungsinstituts GFS Bern erarbeitet im Auftrag der SRG im Wahlstudio Zürich die Hochrechnungen, die nach Schweizer Zeit um 16.00 Uhr, 18.00 Uhr und 20.00 Uhr veröffentlicht werden. Im Anschluss daran analysiert Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern die Resultate. Die Stellungnahmen der Parteipräsidentinnen und -präsidenten zum Ergebnis der Sitzverteilung erfolgen nach der Hochrechnung um 18.00 Uhr.