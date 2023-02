Dombey Electric Co

Neuheit von Dombey bringt den entscheidenden Unterschied

London (ots/PRNewswire)

Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com), ein 2010 im Vereinigten Königreich und dann in Finnland gegründetes Unternehmen mit einem Produktionsstandort in Hongkong sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist einer der führenden Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten.

Informationen zu Dombbit

Dombbit ist ein Geschäftsbereich von Dombey Electrics Co. und ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Elektrotechnik und Elektronik. Durch die Beibehaltung einer Kerngruppe von Elektrikern, von denen die meisten seit der Gründung bei uns sind, ist es uns gelungen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Erfindung, die für eine Alternative sorgt

Das Verifizieren von Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk und das Hinzufügen dieser Transaktionen zum Blockchain-Ledger im Austausch gegen eine Zahlung in Form von Kryptowährung wird als Krypto-Mining bezeichnet. Leistungsfähige Computer, sogenannte „Miner", führen diesen Prozess durch, indem sie anspruchsvolle rechnerische Aufgaben lösen, um Transaktionen zu validieren. Als Gegenleistung für ihre Rechenarbeit erhalten die Miner neu geschaffene Bitcoin, was sie zur Teilnahme am Netzwerk animiert.

Das Mining („Schürfen") von Kryptowährungen ist ein anspruchsvolles und teures Unterfangen, da es viel Rechenleistung, Energie und spezielle Hardware erfordert. Das Schürfen von Kryptowährungen verbraucht enorme Mengen an Energie, um die komplizierten mathematischen Berechnungen durchzuführen, die für die Validierung von Transaktionen und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain erforderlich sind.

Der Konsensmechanismus, der die Stabilität und Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks schützt, hängt von diesem ressourcenintensiven Vorgang ab. Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen die Miner anspruchsvolle kryptografische Aufgaben lösen, was eine Menge Rechenleistung erfordert. Das Schürfen von Kryptowährungen erfordert viel Energie, was die Frage aufgeworfen hat, wie es sich auf die Umwelt auswirkt und ob es in einigen Gebieten die Energiepreise in die Höhe treibt. Es gibt zahlreiche Strategien zur Senkung des Energieverbrauchs beim Mining von Kryptowährungen:

Die Hardware verbessern: Verwenden Sie Hardware, die weniger Energie verbraucht, wie ASIC-Miner, die speziell für das Mining entwickelt wurden und weniger Energie benötigen als allgemeine Hardware.

Den Schwierigkeitsgrad beim Mining reduzieren: Entscheiden Sie sich für Kryptowährungen mit geringerem Mining-Schwierigkeitsgrad, um Energie zu sparen, da hierfür weniger Rechenleistung benötigt wird.

Optimierung des Mining-Pools: Treten Sie einem Mining-Pool bei, der die Arbeit effektiv unter den Minern aufteilt, effiziente Algorithmen verwendet und wenig Verwaltungsaufwand hat.

Energieverwaltung: Ändern Sie die Einstellungen für die Energieverwaltung Ihrer Hardware, um Strom zu sparen, wenn Sie nicht arbeiten.

Verwendung eines Kühlsystems: Senken Sie die Temperatur Ihrer Mining-Geräte mit einem Kühlsystem, um die Leistung zu verbessern und Energie zu sparen.

Grüne Energiequellen nutzen: Reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck und Ihre Stromkosten, indem Sie auf nachhaltige Energiequellen wie Solar- oder Windenergie umsteigen.

Der „Dompre", hergestellt von Dombbitt – https://dombbit.com/ – ein solarbetriebener Miner für Kryptowährungen, ist ein neues Produkt auf dem Markt. Er benötigt nur wenig Sonnenlicht und hat einen niedrigen Stromverbrauch. Nach der ersten vollständigen Aufladung arbeitet er 15 Stunden lang, wenn er mit Strom betrieben wird, und 18 Stunden im Solarbetrieb, auch bei wenig Sonne.

Bei der Herstellung wurde der beste MSI Afterburner verwendet, um möglichst wenig Strom zu verbrauchen und mit jeder Windows-Version kompatibel zu sein.

james@dombbit.com