SWI swissinfo.ch

App "SWIplus" zur Stärkung der politischen Partizipation von Auslandschweizer:innen

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Rund 10% der Schweizer Bevölkerung lebt im Ausland und hat spezifische Informationsbedürfnisse und Mediennutzungsgewohnheiten. Sie informieren sich primär online und schätzen Nachrichten und Hintergrundberichte zum nationalen Geschehen in verschiedenen Sprachen. SWI swissinfo.ch informiert sie im Auftrag des Bundes und stärkt ihre Partizipation an Wahlen und Abstimmungen. Die Gruppe der Wählenden ennet der Grenze ist in den letzten drei Jahrzehnten kräftig gewachsen: Das Stimmregister der Schweizer:innen im Ausland hat seit 1996 um 235% zugelegt. Und dieser Trend setzt sich fort. Dem trägt SWI swissinfo.ch mit der frisch überarbeiteten viersprachigen App "SWIplus" Rechnung und schafft nebst seinem Web-Angebot ein zusätzliches Relais zwischen der Schweizer Demokratie und der Bevölkerung im Ausland.

Welche Wahlabsichten hegt die Schweiz zurzeit? Welche politischen Positionen nehmen die Kandidierenden ein, und wie ausgeprägt ist ihre Unterstützung der Anliegen der Bevölkerung im Ausland? Diese und ähnliche Fragen beantwortet nebst dem zehnsprachigen Onlineportal die App für Auslandschweizer:innen "SWIplus", die diesen Sommer technisch und inhaltlich gründlich überarbeitet wurde. Mit News, Analysen, Parteienchecks, Wahlanleitungen und der Videodebatte "Let's Talk" bündelt die App die relevanten Informationen für die 800'000 Bürger:innen ausserhalb der Schweiz.

Angebot fördert Interesse und Partizipation an der Schweizer Demokratie

Mit der App wird die Relaisfunktion deutlich, die SWI zwischen den Swiss Abroad und der Schweizer Demokratie übernimmt. Alle für sie relevanten und nützlichen Inhalte werden darin übersichtlich zusammengeführt, damit haben die Auslandschweizer:innen rund um die Uhr weltweit Zugang auf Informationen, die sie und die Schweiz betreffen. Dies in den vier Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Wer in einer anderen Sprachregion lebt und sein Umfeld über Schweizer Ereignisse informieren möchte, findet die Mehrheit der Publikation auf den Webportalen von SWI in den weiteren sechs Sprachen: Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch, Japanisch und Chinesisch.

Stimmregister der Auslandschweizer:innen seit 1996 um 235% gewachsen

Das Auslandschweizergesetz sieht seit 1992 vor, dass alle im Ausland lebenden Bürger:innen ihre politischen Rechte wahrnehmen können, ungeachtet dessen, ob sie eine Doppelbürgerschaft besitzen oder nicht. Sie müssen sich dafür lediglich im Stimmregister eintragen lassen. Inzwischen ist rund ein Viertel der im Ausland lebenden Schweizer:innen registriert. Waren 1996 noch 63'000 Auslandschweizer:innen in den kantonalen Stimmrechtsregistern erfasst, waren es im Jahr 2021 schon 211'000. Das entspricht einem Zuwachs von +235% und ist mehr als die Bevölkerungszahl des Kantons Graubünden.

Wer ist SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch ist das internationale Medienhaus der SRG, gegründet 1999. Es richtet sich an die rund 800 000 Auslandschweizer:innen und ans im Ausland an der Schweiz interessierte Publikum. Entstanden aus der Ablösung des Kurzwellendienstes Schweizer Radio International (SRI) erfüllt es mit seinem zehnsprachigen Onlineangebot zusammen mit TVSvizzera.it, TV5Monde und 3sat das Auslandsmandat des Bundes. Mit der App "SWI plus" für Auslandschweizer:innen unterstützt es in vier Sprachen die Meinungsbildung der 5. Schweiz und stärkt so deren Partizipation an der direkten Demokratie bei Wahlen und Abstimmungen. Mit seinem Angebot fördert es die globale Präsenz der Schweiz und das Verständnis für deren Anliegen. Im Jahr 2022 zählte SWI swissinfo.ch 63 Millionen Visits auf seinen Onlinepublikationen und den Newslettern, via App und auf Social Media folgen SWI swissinfo.ch rund 2.5 Millionen Menschen.