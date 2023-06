Isabelle Schrills wird IT-Leiterin bei SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch

Bern

Per 1. Juli 2023 übernimmt Isabelle Schrills die Leitung der IT-Abteilung von SWI swissinfo.ch und wird Teil der Geschäftsleitung. Sie folgt auf Hubert Zumwald.

Isabelle Schrills hat die letzten 7 Jahre bei der Ringier AG in Zürich gearbeitet. Die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie sowie die Gestaltung der digitalen Transformation, mit KI an vorderster Front, ist ein wichtiger Bestandteil von Isabelle Schrills beruflichem Leben.

In den letzten 4 Jahren war sie in der Funktion als Head of Business Development in der Global Technology and Data Unit von Ringier tätig. Dort hat sie die Datenstrategie und die proprietären Daten- und Technologieprodukte entsprechend dem sich verändernden Marktumfeld, den Technologietrends und den internen und externen Kundenbedürfnissen weiterentwickelt. Sie berät verschiedene Brands und Business Units, wie sie Technologien und Daten, insbesondere KI, nutzen können, um Produkt- und Prozessvorteile zu erzielen.

Davor arbeitete sie 3 Jahre lang als Projektmanagerin im Chief Technology & Data Office und förderte die digitale und datengesteuerte Transformation auf strategischer Ebene. Sie hat die Entwicklung, Formulierung, Kommunikation und Umsetzung der Technologie- und Datenstrategie für die digitale Transformation der Ringier Gruppe mitentwickelt und unterstützt.

Isabelle Schrills ist Mitglied des Steering Committee am ETH Media Technology Center, einem Gremium aus Tech-Experten, Forscherinnen und Branchenkennern, das unter anderem wichtige nationale KI-Projekte leitet, an denen mehrere Schweizer Medien beteiligt sind.

Geboren ist Isabelle Schrills 1987 in Berlin, Deutschland. Sie hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Anglistik von der Technischen Universität Darmstadt, Deutschland, und absolvierte Kurse am IMD und an der HBS. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt derzeit in der Region Zürich.