Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Roland Ludwig wird ab 1. Januar 2024 neuer CEO von Reka

Bern (ots)

Roland Ludwig tritt am 1. Januar 2024 die Nachfolge von Roger Seifritz an, der sich entschieden hat, die operative Verantwortung von Reka abzugeben. Mit Roland Ludwig übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit profunden Kenntnissen im Finanz- und Zahlungsverkehrsbereich die Leitung von Reka.

Ende März wurde bereits kommuniziert, dass Roger Seifritz die operative Verantwortung von Reka nach über 12 Jahren per Ende 2023 abgeben wird. Inzwischen konnte mit Roland Ludwig ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.

Roland Ludwig hatte verschiedene Führungspositionen in der Finanz- und Zahlungsverkehrsbranche inne, bevor er eine europäische Digitalbank in Luxemburg als CEO führte und erfolgreich im Markt etablierte. Ein besonderes Interesse verbindet Roland Ludwig mit touristischen Fragen - schon in seinem Studium an der Universität St. Gallen ergänzte er die Schwerpunkte Finanzen und Kapitalmärkte mit den Wahlfächern Tourismus und öffentliche Dienstleistungen.

"Wir freuen uns, mit Roland Ludwig eine erfahrene Führungspersönlichkeit für Reka gewonnen zu haben. Roland Ludwig - Vater zweier junger Kinder - passt zur Kultur und zu den Werten von Reka. Mit seiner grossen Finanzerfahrung und seinem Interesse an touristischen Themen wird er Reka positiv prägen können. Wir heissen ihn schon jetzt herzlich willkommen", so Dr. Marcel Dietrich, Präsident von Reka.

"Es ehrt mich, die Leitung dieser einzigartigen Organisation zu übernehmen. Die langfristige und verantwortungsvolle Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Kundschaft prägt Reka seit über 80 Jahren. Ich freue mich sehr, Reka als Schweizer Organisation mit nachhaltigen Werten in die Zukunft zu führen", so Roland Ludwig, designierter CEO von Reka.

Reka bietet ihren Kundinnen und Kunden eine einzigartige Kombination von vergünstigtem Freizeitgeld und Ferienangeboten, mit besonderem Fokus auf Familien. Die Non-Profit-Organisation geniesst aufgrund ihres am Gemeinwohl ausgerichteten Geschäftsmodells ein überdurchschnittliches Vertrauen in der Bevölkerung. Auf Gruppenebene beschäftigt Reka über 800 Mitarbeitende bei einem Jahresumsatz von knapp CHF 120 Millionen.