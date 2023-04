Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Frische Seebrise statt Autostau: Neues Shuttleboot bringt Gäste ins Parkhotel Brenscino

Brissago, 3. April 2023 – Relaxter können Ferien am Lago Maggiore nicht beginnen: Mit dem Start der Sommersaison (31. März bis 22. Oktober 2023) holt das Parkhotel Brenscino Brissago seine Gäste kostenfrei mit dem Shuttleboot am Bootssteg in Locarno ab. Das ermöglicht eine angenehme, staufreie Reise ins Tessin per Bahn – und das Ferienfeeling beginnt schon lange, bevor man den Fuss ins wunderschön gelegene Drei-Sterne-Superior-Resort oberhalb des Sees gesetzt hat.

Damit die Gäste den grösstmöglichen Komfort geniessen können, hat das Parkhotel Brenscino Brissago ein neues Boot gekauft und es mit der Schweizer Uhrenmarke Tissot auf den berühmten Uhrenmodellnamen «Seastar – powered by Reka & Tissot» getauft. Das Schnellboot des Modells Geneva 24 LR PSB von Sunchaser liegt nur einen kurzen Fussweg von etwa 500 Metern vom Bahnhof Locarno entfernt am Pier vor Anker. Die beiden Kapitäne, Sebastiano Salice und sein Stellvertreter Mattia Falda, die den Fahrplan während der Saison bestreiten, nehmen die neu angekommenen Gäste am Bahnhof in Empfang, geleiten sie an Bord und begrüssen sie dort mit einem eisgekühlten Prosecco. Mehr Dolce-Vita-Flair direkt nach der Ankunft ist kaum möglich! Platz gibt es an Bord für maximal neun Gäste und ihr Gepäck. Täglich bis 17.15 Uhr kann der gratis Bootstransfer online über die Hotelwebsite gebucht werden, nur eine vorherige Reservation ist erforderlich. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, ersetzt der Hotelbus den Transfer.

An einem schönen Tessiner Sonnentag gehts von Locarno aus mit einer etwa halbstündigen Bootsfahrt über den Lago Maggiore Richtung Brissago. Tief die frische Seeluft einatmen, den Blick über das glitzernde Blau schweifen lassen – schon ist man in der Urlaubsentspannung angekommen. Am Pier in Brissago wartet der Hotelbus und bringt die Gäste die letzte kurze Wegstrecke (etwa 1,5 Kilometer) ins Hotel.

Dort wartet ein abwechslungsreiches Angebot auf die Feriengäste. Ganz nach Belieben verbringt man Sonnennachmittage am Pool mit Blick auf den See, schaltet beim Minigolf oder auf dem Tennisplatz ab – oder leiht sich das hoteleigene Fiat-500-Cabriolet für Spritztouren in die Umgebung. So bietet sich etwa das malerische Valle Maggia mit seinen verträumten Dörfchen für Erkundungswander-ungen an; oder aber in einer Stunde erreicht man Lugano für einen Besuch des Kunstmuseums MASI Lugano oder für eine kleine Shoppingtour.

Der grösste Star eines jeden Aufenthalts im Tessin bleibt aber natürlich der See. Die Abende am Lago Maggiore geniesst man am besten auf der idyllischen Hotelterrasse im Restaurant Al Fresco bei hausgemachten Risottos, Pizzas und Pasta. Oder aber man gönnt sich ein Lago-Highlight der besonderen Art und mietet die «Seastar – powered by Reka & Tissot» für eine private Bootstour über den See. Sanfte Wellen, die Lichter der Ufer-Orte und die Bergumrisse am Horizont, dazu ein Picknick, rote Rosen überall und erfrischende Getränke – da schnellt der Romantik-Tacho an Bord natürlich ganz schnell nach oben!

Der Preis für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück beginnt bei CHF 210.–.

Über das Parkhotel Brenscino Brissago

Das Drei-Sterne-Superior-Resort liegt am sonnigen und ruhigen Hang oberhalb von Brissago, inmitten eines 38 000 m2 grossen botanischen Parks. Alle 83 Zimmer haben einen Balkon mit Blick über den Lago Maggiore. Kulinarisch bietet das Parkhotel Brenscino Brissago ein Restaurant mit Panoramaterrasse und eine Pizzeria, eine Piaggio-Bar sowie eine Snack-Bar am Pool. Das Hotel verfügt neben dem beheizten Aussenpool über einen hoteleigenen Tennsaussenplatz, einen Yogapfad, eine Kegelbahn, eine Minigolfanlage und ein Massageangebot. Das Parkhotel Brenscino Brissago ist seit 2017 im Besitz der Schweizer Reisekasse Reka.

Kontaktperson für weitere Auskünfte:

Gregor Beck, Direktor Parkhotel Brenscino Brissago, Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago, Tel. +41 91 786 81 11, gregor.beck@brenscino.ch