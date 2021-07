Ford Motor Company Switzerland SA

Elektrisierende Performance für Europa: Ford Mustang Mach-E GT feiert Online-Bestellstart

Wallisellen (ots)

Auto-Enthusiasten dürften sich freuen: Ab Montag, 12. Juli 2021, können sie den Ford Mustang Mach-E GT bestellen (online). Verkaufspreis: ab 76.900 Schweizer Franken, die Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Der Mustang Mach-E GT ist die leistungsstärkste Version der rein elektrischen Mustang Mach-E-Baureihe - der GT übertrifft in puncto Drehmoment alle bisherigen Serienmodelle, die Ford in Europa angeboten hat. 860 Nm katapultieren ihn in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Rollstart). Damit ist der Mustang Mach-E GT der sprintstärkste Fünfsitzer von Ford in Europa.

Zwei kraftvolle Elektromotoren und serienmässiger Allradantrieb, das adaptive MagneRide®-Fahrwerk sowie Hochleistungsbremsen vom Rennsportspezialisten Brembo verhelfen dem Mustang Mach-E GT zu herausragenden Fahrleistungen auf Supersportwagenniveau und zu einer beeindruckenden Agilität. Zudem spendierte Ford der GT-Version eine spezielle Kalibrierung des Antriebsstrangs: Sie teilt den Hinterrädern einen grösseren Anteil des Motormoments zu als den anderen Mach-E-Allradversionen - unterstützt durch speziell entwickelte Reifen, die das extreme Drehmoment auf die Strasse bringen.

Hinzu kommt der neue, nur für den Rennstreckeneinsatz zugelassene Fahrmodus...

