Ford Motor Company Switzerland SA

Ford zeigt beim Goodwood Festival of Speed das volle Fahrspass-Potenzial von Elektro-Fahrzeugen

Wallisellen (ots)

Mit seinem Auftritt beim diesjährigen Festival of Speed im südenglischen Goodwood gibt Ford ein Versprechen ab: Auto-Enthusiasten in ganz Europa dürfen sich auch in der kommenden Epoche der elektrischen und vernetzten Autos uneingeschränkt auf den charakteristischen Fahrspass freuen, den die Modellpalette der Marke seit langem auszeichnet. Erstmals treten in Goodwood ausschliesslich elektrifizierte Fahrzeuge mit dem Blauen Oval an - und zwar für breit gefächerte Nutzungszwecke: vom täglichen Einsatz im Strassenverkehr über den Motorsport bis hin zu zukunftsweisenden Concept Cars. Das Aufgebot unterstreicht die künftige Marschrichtung von Ford: Ganz gleich, ob mit Mild Hybrid-, Vollhybrid-, Plug-In-Hybrid- oder vollelektrischem Antrieb - die Kunden dürfen sich stets auf Fahrspass und ein hoch befriedigendes Fahrerlebnis freuen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.