Helvetas

Népal : Helvetas intensifie son aide d'urgence après les crues meurtrières

Zürich/Kathmandou (ots)

Helvetas a lancé une première opération d'aide d'urgence dans le district d'Uttargaya, l'une des zones les plus durement frappées par les crues soudaines et les glissements de terrain qui ont dévasté plusieurs régions du Népal ces derniers jours. Alors que les opérations de recherche et de secours se poursuivent, les équipes de l'organisation suisse de coopération au développement et d'aide humanitaire distribuent des biens essentiels aux familles sinistrées.

À Uttargaya, Helvetas a commencé la distribution de vêtements de première nécessité pour 400 personnes, de kits d'hygiène destinés à 150 familles ainsi que de 960 paquets de serviettes hygiéniques pour répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles affectées par la catastrophe.

Parallèlement, une équipe de Helvetas se prépare à se rendre dans le district voisin de Gosaikunda, où une évaluation rapide des besoins sera menée afin de définir les prochaines interventions humanitaires.

Des communautés isolées par les glissements de terrain

L'accès aux populations affectées représente actuellement l'un des principaux défis de la réponse humanitaire.

" Les routes ont été emportées par la coulée de boue. Les autorités ont ouvert un passage d'urgence mais il est très étroit et c'est difficile d'y circuler. En plus, nous sommes à la saison des pluies et les précipitations rendent les voies d'accès encore plus difficiles ", explique Niraj Acharya, responsable de l'aide humanitaire d'Helvetas au Népal.

Pour Jürg Merz, coordinateur continental Asie, actuellement sur place au Népal, " pour les familles touchées, la période la plus difficile ne fait que commencer ".

Grâce à la grande solidarité qui a permis de récolter de nombreux dons en Suisse, Helvetas va donc pouvoir étendre ses opérations sur le terrain.

Plus de 900 morts et des milliers de personnes toujours portées disparues

Selon les derniers chiffres publiés par l'Autorité nationale népalaise de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMA), la catastrophe a fait 903 morts et 267 blessés, tandis que 4 247 personnes sont toujours portées disparues.

Au total, 10 451 personnes ont été secourues, dont 252 ressortissants étrangers. Parmi elles, 3 344 Népalais ont été évacués par hélicoptère. Les opérations de recherche et de secours mobilisent actuellement 20 819 intervenants déployés dans les zones sinistrées.

Le gouvernement népalais a déclaré l'état d'urgence dans 15 municipalités, tandis que deux autres collectivités sont également fortement touchées.

Helvetas a d'ores et déjà mis à disposition 100'000 francs suisses pour l'aide d'urgence.

Helvetas est présente au Népal depuis plus de 70 ans et dispose d'un vaste réseau d'organisations partenaires locales.

Helvetas a lancé un appel aux dons en Suisse afin de permettre la mise en place d'une aide d'urgence pour les personnes touchées. Cet appel a d'ores et déjà rencontré un accueil très favorable en Suisse.

Compte pour les dons :

IBAN: CH76 0900 0000 8000 3130 4 (mention: Nepal)

Contact pour les médias:

Népal (anglais):

Niraj Acharya, responsable de l'aide humanitaire, Helvetas Népal

Téléphone portable : +977 984 145 72 84

E-mail : Niraj.Acharya@helvetas.org

Maneesh Pradhan, directeur national, Helvetas Népal

Téléphone portable : +977 1 54 24 925, 5424 926

E-mail : Maneesh.Pradhan@helvetas.org

Suisse (allemand/anglais):

Jürg Merz, coordinateur continental pour l'Asie, Helvetas (germanophone et anglophone)

Téléphone portable : +41 78 341 00 96

E-mail : Juerg.Merz@helvetas.org

Jürg Merz a travaillé pendant de nombreuses années pour Helvetas au Népal et a coordonné des opérations d'aide d'urgence de grande envergure après le séisme dévastateur de 2015.